В Москве задержали мужчину, напавшего на девушку и надругавшегося над ней

Краткий пересказ от РИА ИИ В парке на западе Москвы мужчина напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой и, угрожая убийством, изнасиловал.

Подозреваемого задержали, ведется следствие.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в нападении на девушку в парке, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

« "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления <…> "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

По данным следствия, инцидент произошел на западе города, в парке, недалеко от Никулинского проезда. Фигурант напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой, а затем изнасиловал под угрозой убийства. Пострадавшая обратилась в полицию.