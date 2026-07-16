Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, напавшего на девушку и надругавшегося над ней - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 16.07.2026 (обновлено: 18:43 16.07.2026)
В Москве задержали мужчину, напавшего на девушку и надругавшегося над ней

В Москве задержали мужчину, ударившего девушку в парке и надругавшегося над ней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке на западе Москвы мужчина напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой и, угрожая убийством, изнасиловал.
  • Подозреваемого задержали, ведется следствие.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в нападении на девушку в парке, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
«

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления <…> "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

По данным следствия, инцидент произошел на западе города, в парке, недалеко от Никулинского проезда. Фигурант напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой, а затем изнасиловал под угрозой убийства. Пострадавшая обратилась в полицию.
Подозреваемого уже задержали, сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Москве домогавшемуся мальчика в автобусе предъявили обвинение
7 июля, 10:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала