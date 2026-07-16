В Москве задержали мужчину, напавшего на девушку и надругавшегося над ней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке на западе Москвы мужчина напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой и, угрожая убийством, изнасиловал.
- Подозреваемого задержали, ведется следствие.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в нападении на девушку в парке, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1979 года рождения. Он подозревается в совершении преступления <…> "насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По данным следствия, инцидент произошел на западе города, в парке, недалеко от Никулинского проезда. Фигурант напал на девушку, ударил ее по голове пакетом со стеклянной бутылкой, а затем изнасиловал под угрозой убийства. Пострадавшая обратилась в полицию.
Подозреваемого уже задержали, сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.