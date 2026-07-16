МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова за массовый героизм и мужество, которые бойцы проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.​