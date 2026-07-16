Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке «Центр» орден Суворова за массовый героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.
- Андрей Белоусов также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова за массовый героизм и мужество, которые бойцы проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов в ходе совершил рабочую поездку в войска группировки "Центр". На пункте управления одного из объединений свои доклады министру представили командующий группировкой Валерий Солодчук и командующий объединением группировки Константин Нечаев.
"В завершение работы, за массовый героизм, мужество и отвагу проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден "Суворова", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.
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