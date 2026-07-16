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Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова - РИА Новости, 16.07.2026
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09:01 16.07.2026 (обновлено: 09:35 16.07.2026)
Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова

Белоусов вручил орден "Суворова" группе "Центр" за массовый героизм и мужество

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВручение государственных наград военнослужащим группировки войск "Центр" министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Стоп-кадр видео
Вручение государственных наград военнослужащим группировки войск Центр министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вручение государственных наград военнослужащим группировки войск "Центр" министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Стоп-кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке «Центр» орден Суворова за массовый героизм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.
  • Андрей Белоусов также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил группировке "Центр" орден Суворова за массовый героизм и мужество, которые бойцы проявленные в ходе специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.​
Белоусов в ходе совершил рабочую поездку в войска группировки "Центр". На пункте управления одного из объединений свои доклады министру представили командующий группировкой Валерий Солодчук и командующий объединением группировки Константин Нечаев.
"В завершение работы, за массовый героизм, мужество и отвагу проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции Андрей Белоусов вручил общевойсковому объединению орден "Суворова", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ также вручил государственные награды военнослужащим группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.
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