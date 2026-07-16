Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили

Уточняется, что наемник в период с 31.08.2023 года до 20.03.2026 года состоял в качестве наемника в составе военизированного подразделения "Интернациональный легион" и 475-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ и участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ.