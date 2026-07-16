Колумбийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд ДНР заочно приговорил колумбийского наемника к 14 годам колонии.
- Наемник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (Наемничество).
- Эйдер Армандо Менесес Пипикано с 31.08.2023 до 20.03.2026 года участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил колумбийского наемника, воевавшего на стороне киевского режима, к 14 годам колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики признал гражданина Республики Колумбия Пипикано Менесеса Эйдера Армандо, 14 апреля 1990 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (Наемничество), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Уточняется, что наемник в период с 31.08.2023 года до 20.03.2026 года состоял в качестве наемника в составе военизированного подразделения "Интернациональный легион" и 475-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ и участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ.