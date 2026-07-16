В Москве заменили около 500 дорожных буферов безопасности

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 500 буферов безопасности, которые устанавливают на мостах, поворотах, съездах и выездах, заменили на дорогах Москвы за первое полугодие текущего года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"За первое полугодие заменили почти 500 буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются на участках улично-дорожной сети в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
В комплексе уточнили, что дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения.
"Он заполняется резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами, что обеспечивает дополнительную безопасность водителей и пассажиров", - подчеркивается в сообщении.
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15 июля, 10:54