В Москве заменили около 500 дорожных буферов безопасности

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 500 буферов безопасности, которые устанавливают на мостах, поворотах, съездах и выездах, заменили на дорогах Москвы за первое полугодие текущего года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"За первое полугодие заменили почти 500 буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются на участках улично-дорожной сети в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

В комплексе уточнили, что дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения.