Защита Мошковича и Басова просила показать документы, опровергающие вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель "Русагро" Вадим Мошкович и экс-гендиректор Максим Басов обвиняются в хищении активов холдинга "Солнечные продукты" на сумму более 50 миллиардов рублей.

Защита просит суд изъять из невошедших материалов следствия документы, опровергающие вину обвиняемых.

В документах, представленных защитой, содержится заключение Россельхозбанка, указывающее на то, что инициатива о продаже долга исходила не от обвиняемых, а от самого банка.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Защита попросила суд изъять из невошедших в дело материалов следствия документы, опровергающие вину основателя "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова, обвиняемых в хищении активов холдинга "Солнечные продукты" на 50 миллиардов рублей, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о материалах дела в отношении неустановленных лиц, из которого было выделено дело двух фигурантов - основателя " Русагро Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В среду в Замоскворецком суде Москвы прокурор огласил обвинительное заключение в отношении подсудимых, оба обвиняются в хищении активов холдинга "Солнечные продукты". Общий ущерб по делу оценивается в более, чем 86 миллиардов рублей.

Как указывалось в обвинительном заключении, Мошкович и Басов приобрели акции по номинальной стоимости "под предлогом инвестирования", а также заключили договор переуступки прав требования. Следствие оценило сделку в 50 миллиардов рублей, которыми впоследствии завладели фигуранты доведя до банкротства холдинг "Солнечные продукты", указывалось в обвинительном заключении. Само дело было возбуждено по заявлению бенефициара холдинга Владислава Бурова.

Как заявляла защита Басова в суде, в материалах следствия по делу в отношении неустановленных лиц (из которого выделено дело в отношении подсудимых) имеются материалы, опровергающие их вину.

"В сшиве 139 содержится заключение департамента крупного бизнеса АО "Россельхозбанк", в котором указывается, что в июле 2018 года клиент (Буров В.Ю.), заявил о проблеме с дальнейшим обслуживанием кредитов и указал на возможность приостановки деятельности ГК "Солнечные продукты", обозначая потребность в дополнительном финансировании 9 миллиардов рублей, отсутствие которых ведет к незакупу сырья, задержкам в выплате зарплаты, остановке предприятий, просрочке по кредитам и т.д. Более того, из документа следует, что инициатива о продаже долга исходила не от Мошковича В.Н. и (или) Басова М.Д., а от самого банка", – заявляла защита в ходатайстве, к нему же приложено заключение из банка (имеется в распоряжении РИА Новости).