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Защита Мошковича и Басова просила показать документы, опровергающие вину - РИА Новости, 16.07.2026
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20:10 16.07.2026
Защита Мошковича и Басова просила показать документы, опровергающие вину

Защита Мошковича и Басова просила суд показать документы, опровергающие их вину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы
Бывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга Русагро Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бывший сенатор от Белгородской области, основатель агрохолдинга "Русагро" Вадим Мошкович в Замоскворецком районном суде Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель "Русагро" Вадим Мошкович и экс-гендиректор Максим Басов обвиняются в хищении активов холдинга "Солнечные продукты" на сумму более 50 миллиардов рублей.
  • Защита просит суд изъять из невошедших материалов следствия документы, опровергающие вину обвиняемых.
  • В документах, представленных защитой, содержится заключение Россельхозбанка, указывающее на то, что инициатива о продаже долга исходила не от обвиняемых, а от самого банка.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Защита попросила суд изъять из невошедших в дело материалов следствия документы, опровергающие вину основателя "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова, обвиняемых в хищении активов холдинга "Солнечные продукты" на 50 миллиардов рублей, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о материалах дела в отношении неустановленных лиц, из которого было выделено дело двух фигурантов - основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. В среду в Замоскворецком суде Москвы прокурор огласил обвинительное заключение в отношении подсудимых, оба обвиняются в хищении активов холдинга "Солнечные продукты". Общий ущерб по делу оценивается в более, чем 86 миллиардов рублей.
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Как указывалось в обвинительном заключении, Мошкович и Басов приобрели акции по номинальной стоимости "под предлогом инвестирования", а также заключили договор переуступки прав требования. Следствие оценило сделку в 50 миллиардов рублей, которыми впоследствии завладели фигуранты доведя до банкротства холдинг "Солнечные продукты", указывалось в обвинительном заключении. Само дело было возбуждено по заявлению бенефициара холдинга Владислава Бурова.
Как заявляла защита Басова в суде, в материалах следствия по делу в отношении неустановленных лиц (из которого выделено дело в отношении подсудимых) имеются материалы, опровергающие их вину.
"В сшиве 139 содержится заключение департамента крупного бизнеса АО "Россельхозбанк", в котором указывается, что в июле 2018 года клиент (Буров В.Ю.), заявил о проблеме с дальнейшим обслуживанием кредитов и указал на возможность приостановки деятельности ГК "Солнечные продукты", обозначая потребность в дополнительном финансировании 9 миллиардов рублей, отсутствие которых ведет к незакупу сырья, задержкам в выплате зарплаты, остановке предприятий, просрочке по кредитам и т.д. Более того, из документа следует, что инициатива о продаже долга исходила не от Мошковича В.Н. и (или) Басова М.Д., а от самого банка", – заявляла защита в ходатайстве, к нему же приложено заключение из банка (имеется в распоряжении РИА Новости).
Адвокат Дмитрий Кравченко настаивал, что вопреки этим документам и другим доказательствам, следствие обвинило фигурантов в доведении до банкротства холдинга "Солнечные продукты" с целью хищения активов на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Он просил суд изъять эти документы из материалов следственного департамента МВД, однако суд назвал это ходатайство преждевременным и предложил его повторно заявить на этапе представления доказательств.
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