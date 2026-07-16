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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кредитами - РИА Новости, 16.07.2026
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01:04 16.07.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кредитами

"Мошеловка": мошенники обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, которые позиционируют себя как «кредитные брокеры» и «финансовые консультанты».
  • Мошенники обещают клиентам гарантированное одобрение займов и требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на «резервирование лимита».
  • Банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России, и никакого «100% одобрения» вопреки закону не существует.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники, позиционирующие себя как "кредитные брокеры" и "финансовые консультанты", обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, позиционирующих себя как "кредитные брокеры" и "финансовые консультанты". Они обещают клиентам гарантированное одобрение займов по "старым условиям" и "особым схемам" вопреки ужесточению правил", - рассказали там.
"Под предлогом "легализации" неофициальных доходов через подставные фирмы или оптимизации кредитной истории мошенники требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на "резервирование лимита", - добавили в пресс-службе.
В "Мошеловке" напомнили, что банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России и никакого "100% одобрения" вопреки закону не существует.
"Требование внести предоплату за помощь в получении кредита или "резервирование лимита" - гарантированный маркер мошенничества. Никогда не передавайте посредникам логины и пароли от своих банковских приложений и личных кабинетов - это будет расцениваться как дроперство и может привести к уголовному наказанию", - заключили там.
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