Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кредитами

Краткий пересказ от РИА ИИ В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, которые позиционируют себя как «кредитные брокеры» и «финансовые консультанты».

Мошенники обещают клиентам гарантированное одобрение займов и требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на «резервирование лимита».

Банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России, и никакого «100% одобрения» вопреки закону не существует.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мошенники, позиционирующие себя как "кредитные брокеры" и "финансовые консультанты", обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется агрессивная реклама фиктивных компаний, позиционирующих себя как "кредитные брокеры" и "финансовые консультанты". Они обещают клиентам гарантированное одобрение займов по "старым условиям" и "особым схемам" вопреки ужесточению правил", - рассказали там.

"Под предлогом "легализации" неофициальных доходов через подставные фирмы или оптимизации кредитной истории мошенники требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на "резервирование лимита", - добавили в пресс-службе.

В "Мошеловке" напомнили, что банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России и никакого "100% одобрения" вопреки закону не существует.