Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы морской пехоты группировки войск "Центр" предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.

Диверсанты были своевременно обнаружены благодаря наблюдению за участком местности и уничтожены FPV-дроном.

Украинские подразделения регулярно предпринимают попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в тыл российских войск, по таким целям оперативно принимаются меры, в том числе с применением беспилотной авиации.

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Бойцы морской пехоты группировки войск "Центр" предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на добропольском направлении в ДНР, уничтожив трех диверсантов, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Цезарь.

По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подозрительную группу удалось своевременно обнаружить благодаря наблюдению за участком местности.

"По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном", — рассказал Цезарь.

Он уточнил, что диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и проникнуть в тыл подразделений.

"Они даже не успели подойти к нашим позициям. Пытались просочиться с фланга, были своевременно обнаружены и сразу атакованы", — отметил собеседник агентства.