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ВС России уничтожили трех диверсантов ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 16.07.2026
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ВС России уничтожили трех диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

Морпехи ВС России уничтожили трех диверсантов ВСУ на Добропольском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы морской пехоты группировки войск "Центр" предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.
  • Диверсанты были своевременно обнаружены благодаря наблюдению за участком местности и уничтожены FPV-дроном.
  • Украинские подразделения регулярно предпринимают попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в тыл российских войск, по таким целям оперативно принимаются меры, в том числе с применением беспилотной авиации.
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Бойцы морской пехоты группировки войск "Центр" предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на добропольском направлении в ДНР, уничтожив трех диверсантов, рассказал РИА Новости командир роты с позывным Цезарь.
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады морской пехоты, подозрительную группу удалось своевременно обнаружить благодаря наблюдению за участком местности.
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"По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном", — рассказал Цезарь.
Он уточнил, что диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и проникнуть в тыл подразделений.
"Они даже не успели подойти к нашим позициям. Пытались просочиться с фланга, были своевременно обнаружены и сразу атакованы", — отметил собеседник агентства.
По словам командира роты, украинские подразделения регулярно предпринимают попытки заброски диверсионно-разведывательных групп в тыл российских войск, однако по таким целям оперативно принимаются меры, в том числе с применением беспилотной авиации.
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