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Санду втягивает Молдавию в геополитический конфликт, заявил Лунгу - РИА Новости, 16.07.2026
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18:40 16.07.2026
Санду втягивает Молдавию в геополитический конфликт, заявил Лунгу

Лунгу: Санду втягивает Молдавию в геополитический конфликт

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что Майя Санду втягивает Молдавию в геополитический конфликт.
  • Он добавил, что президент Молдавии не учитывает мнения граждан страны.
  • По словам Лунгу, внешнеполитический курс нынешней власти полностью оторван от внутренней реальности Молдавии.
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, подписав антироссийскую декларацию саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", втягивает республику в геополитический конфликт, заявил глава оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Санду в понедельник впервые приняла участие в саммите "коалиции желающих" в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, его участники приняли решение о проведении военных учений в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах. В среду Санду участвовала в пятом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", проходившем в Киеве. В рамках него была принята декларация, которая призывает к усилению санкций против России.
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"Майя Санду окончательно втягивает Молдову в чужую войну за спиной собственного народа… Буквально на днях во Франции мы стали частью "коалиции желающих", а сегодня - подписываем новые опасные обязательства… Руководство Молдовы семимильными шагами бежит в разгар геополитического конфликта", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, внешнеполитический курс нынешней власти полностью оторван от внутренней реальности Молдавии.
"Почему решения, ставящие под угрозу безопасность каждого из нас, принимаются без предварительных широких консультаций? Без обсуждений. Без референдумов. Без учета мнения граждан нашей страны. Нас никто не спросил. Власть обязана прекратить милитаристскую риторику и вспомнить о конституционном нейтралитете Молдовы", - подчеркнул он.
Страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии до 2034 года, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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