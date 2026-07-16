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В Молдавии оппозиция выйдет на протест из-за планов повысить тариф на газ - РИА Новости, 16.07.2026
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10:31 16.07.2026
В Молдавии оппозиция выйдет на протест из-за планов повысить тариф на газ

В Молдавии оппозиция намерена выйти на протест из-за повышения тарифа на газ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка.
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкомпания Energocom в Молдавии требует повысить тариф на природный газ на 37%.
  • Либерал-демократическая партия Молдавии планирует протестовать против повышения тарифа.
  • Если НАРЭ одобрит запрос, тариф на газ вырастет с 0,82 до 1,19 долларов за кубометр.
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия в Молдавии намерена выйти на протест из-за требования госкомпании Energocom повысить тариф на природный газ на 37%, заявил лидер политсилы, экс-премьер республики Владимир Филат.
Energocom 15 июля обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ на 0,37 доллара за кубометр без НДС, что приведет к росту тарифа сразу на 37%. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.
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"В тот день, когда НАРЭ примет решение о повышении тарифа, мы, ЛДПМ, будем у здания НАРЭ вместе со всеми гражданами, которые выйдут на протест против некомпетентной, лживой, коррумпированной и утратившей уважение к людям власти. Мы будем там, чтобы защитить право граждан на достойную жизнь, не допустить дальнейшего обнищания населения и разрушения экономики Молдавии", - написал Филат в Telegram-канале.
Он уверен, что власти торопятся принять это решение до назначения нового правительства, чтобы возложить ответственность на ушедшего в отставку с поста премьер-министра Александра Мунтяну. Филат уверен, что подобные действия - это "циничная попытка переложить последствия собственных решений на плечи граждан и скрыть настоящих виновников".
Если НАРЭ одобрит запрос компании Energocom, то тариф вырастет с 0,82 до 1,19 долларов за кубометр газа.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе ПДС выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Василия Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно.
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