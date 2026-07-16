В Молдавии оппозиция выйдет на протест из-за планов повысить тариф на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ Госкомпания Energocom в Молдавии требует повысить тариф на природный газ на 37%.

Либерал-демократическая партия Молдавии планирует протестовать против повышения тарифа.

Если НАРЭ одобрит запрос, тариф на газ вырастет с 0,82 до 1,19 долларов за кубометр.

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Оппозиционная Либерал-демократическая партия в Молдавии намерена выйти на протест из-за требования госкомпании Energocom повысить тариф на природный газ на 37%, заявил лидер политсилы, экс-премьер республики Владимир Филат.

Energocom 15 июля обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ на 0,37 доллара за кубометр без НДС, что приведет к росту тарифа сразу на 37%. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе

"В тот день, когда НАРЭ примет решение о повышении тарифа, мы, ЛДПМ , будем у здания НАРЭ вместе со всеми гражданами, которые выйдут на протест против некомпетентной, лживой, коррумпированной и утратившей уважение к людям власти. Мы будем там, чтобы защитить право граждан на достойную жизнь, не допустить дальнейшего обнищания населения и разрушения экономики Молдавии", - написал Филат в Telegram-канале

Он уверен, что власти торопятся принять это решение до назначения нового правительства, чтобы возложить ответственность на ушедшего в отставку с поста премьер-министра Александра Мунтяну. Филат уверен, что подобные действия - это "циничная попытка переложить последствия собственных решений на плечи граждан и скрыть настоящих виновников".

Если НАРЭ одобрит запрос компании Energocom, то тариф вырастет с 0,82 до 1,19 долларов за кубометр газа.