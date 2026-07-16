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Миронов предложил разрешить дачникам торговать своей сельхозпродукцией - РИА Новости, 16.07.2026
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05:10 16.07.2026 (обновлено: 09:05 16.07.2026)
Миронов предложил разрешить дачникам торговать своей сельхозпродукцией

Миронов предложил разрешить продавать излишки сельхозпродукции в людных местах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.
  • Миронов отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но фактически торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.
  • По словам Миронова, с появлением правил благоустройства торговля у дорог и в других стихийных точках оказалась ограниченной, и он считает, что нужен более сбалансированный подход.
МОСКВА, 16 июл - РИА новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.
"Призываю разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах… Будет правильно дать людям возможность заработать немного денег с продажи экологически чистых домашних фруктов и овощей" - сказал Миронов.
Он отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но, по сути, торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.
"Ярмарки и колхозные рынки – это не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков… Правильнее всего было бы дать возможность людям продать домашние излишки рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью покупателей", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, с появлением правил благоустройства торговля у дорог, возле остановок, магазинов и в других стихийных точках оказалась ограниченной. Он считает, что нужен более сбалансированный подход.
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