Миронов предложил разрешить дачникам торговать своей сельхозпродукцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.
- Миронов отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но фактически торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.
- По словам Миронова, с появлением правил благоустройства торговля у дорог и в других стихийных точках оказалась ограниченной, и он считает, что нужен более сбалансированный подход.
МОСКВА, 16 июл - РИА новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.
"Призываю разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах… Будет правильно дать людям возможность заработать немного денег с продажи экологически чистых домашних фруктов и овощей" - сказал Миронов.
Он отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но, по сути, торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.
"Ярмарки и колхозные рынки – это не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков… Правильнее всего было бы дать возможность людям продать домашние излишки рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью покупателей", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, с появлением правил благоустройства торговля у дорог, возле остановок, магазинов и в других стихийных точках оказалась ограниченной. Он считает, что нужен более сбалансированный подход.