Миронов предложил разрешить дачникам торговать своей сельхозпродукцией

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.

Миронов отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но фактически торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.

По словам Миронова, с появлением правил благоустройства торговля у дорог и в других стихийных точках оказалась ограниченной, и он считает, что нужен более сбалансированный подход.

МОСКВА, 16 июл - РИА новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах, у крупных магазинов и гипермаркетов.

"Призываю разрешить гражданам продавать излишки своей сельхозпродукции в людных местах… Будет правильно дать людям возможность заработать немного денег с продажи экологически чистых домашних фруктов и овощей" - сказал Миронов

Он отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на продажу дачниками излишков урожая, но, по сути, торговать разрешено только на ярмарках выходного дня и колхозных рынках.

"Ярмарки и колхозные рынки – это не для простых людей, а для агрохолдингов, фермеров и перекупщиков… Правильнее всего было бы дать возможность людям продать домашние излишки рядом с крупными магазинами с хорошей проходимостью покупателей", - добавил лидер партии.