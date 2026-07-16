Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад на новый учебный год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2026/27 учебный год.
- В перечень включены мероприятия в рамках четырех направлений: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".
- Учащиеся смогут принять участие в олимпиадах и конкурсах по различным профилям, таким как "Физика, математика и техника", "Поэзия", "Беспилотные летательные аппараты" и другим.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минпросвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на новый учебный год, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, предлагается утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год.
В перечень включены мероприятия в рамках четырех направлений: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".
Предполагается, что учащиеся смогут принять участие в олимпиадах и конкурсах по таким профилям, как "Физика, математика и техника", "Поэзия", "Беспилотные летательные аппараты", "Экология", "История России", "Вокальное искусство", "Иностранный язык", "Энергетика", "Биология", "Археология", "IT-технологии", "География", "Робототехника", "Дизайн", "Политические науки и регионоведение", "Гостеприимство" и многим другим.
Так, в перечень вошли, в частности, 12-я Всероссийская олимпиада по судостроению, II Международный открытый детский балетный конкурс "Белый лебедь", III Всероссийский детский конкурс "Под звуки духового оркестра", V Международный конкурс детского рисунка "Симфония цвета", посвященный Году единства народов России, Всероссийская онлайн-олимпиада "Наука вокруг нас" для учеников 1–11 классов и Всероссийская студенческая олимпиада по профессиональным стандартам "Финансы поколения Z".
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