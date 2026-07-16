Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад на новый учебный год

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения предложило утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2026/27 учебный год.

В перечень включены мероприятия в рамках четырех направлений: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".

Учащиеся смогут принять участие в олимпиадах и конкурсах по различным профилям, таким как "Физика, математика и техника", "Поэзия", "Беспилотные летательные аппараты" и другим.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минпросвещения России предложило утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на новый учебный год, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, предлагается утвердить перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2026/27 учебный год.

В перечень включены мероприятия в рамках четырех направлений: "Наука и образование", "Искусство и культура", "Физическая культура и спорт" и "Иное".

Предполагается, что учащиеся смогут принять участие в олимпиадах и конкурсах по таким профилям, как "Физика, математика и техника", "Поэзия", "Беспилотные летательные аппараты", "Экология", "История России", "Вокальное искусство", "Иностранный язык", "Энергетика", "Биология", "Археология", "IT-технологии", "География", "Робототехника", "Дизайн", "Политические науки и регионоведение", "Гостеприимство" и многим другим.