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Российская армия наносит удары без перерыва, заявило Минобороны - РИА Новости, 16.07.2026
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11:21 16.07.2026
Российская армия наносит удары без перерыва, заявило Минобороны

МО РФ: российская армия наносит удары без перерыва

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы наносят удары без перерыва, заявило Минобороны РФ.
  • С 11 июля Минобороны РФ ежедневно сообщает о групповых ударах по предприятиям ВПК Украины и портовым объектам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы наносят удары без перерыва, заявило Минобороны РФ.
"Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Минобороны РФ регулярно сообщает о нанесении массированных и групповых ударов по военным объектам Украины. Начиная с 11 июля о групповых ударах по предприятиям ВПК Украины и портовым объектам сообщается ежедневно.
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