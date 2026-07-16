Российская армия наносит удары без перерыва, заявило Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы наносят удары без перерыва, заявило Минобороны РФ.
- С 11 июля Минобороны РФ ежедневно сообщает о групповых ударах по предприятиям ВПК Украины и портовым объектам.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы наносят удары без перерыва, заявило Минобороны РФ.
Минобороны РФ регулярно сообщает о нанесении массированных и групповых ударов по военным объектам Украины. Начиная с 11 июля о групповых ударах по предприятиям ВПК Украины и портовым объектам сообщается ежедневно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18