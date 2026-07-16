Минобороны: в "Центре" выстроили автоматизированную систему поражения

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автоматизированная система огневого поражения выстроена в объединении группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ.

Командующий объединением группировки войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.

"В подразделениях объединения, где данная система используется, – все отзываются о ее работе только положительно", - отметил командующий объединением.