Минобороны: в "Центре" выстроили автоматизированную систему поражения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В группировке «Центр» выстроена автоматизированная система огневого поражения.
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Центр».
- Система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД» обеспечивает согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автоматизированная система огневого поражения выстроена в объединении группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр".
Командующий объединением группировки войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.
"В подразделениях объединения, где данная система используется, – все отзываются о ее работе только положительно", - отметил командующий объединением.
С помощью указанной системы организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны.