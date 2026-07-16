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Минобороны: в "Центре" выстроили автоматизированную систему поражения - РИА Новости, 16.07.2026
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Минобороны: в "Центре" выстроили автоматизированную систему поражения

МО РФ: в "Центре"​ выстроили автоматизированную систему огневого поражения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка"
Российский военный с дроном-перехватчиком Ёлка - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный с дроном-перехватчиком "Ёлка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В группировке «Центр» выстроена автоматизированная система огневого поражения.
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Центр».
  • Система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД» обеспечивает согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Автоматизированная система огневого поражения выстроена в объединении группировки "Центр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Центр".
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Командующий объединением группировки войск "Центр" генерал-майор Константин Нечаев доложил министру обороны, что в рамках десятимесячной опытно-боевой эксплуатации системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности "СВОД" в объединении выстроена автоматизированная система огневого поражения.
"В подразделениях объединения, где данная система используется, – все отзываются о ее работе только положительно", - отметил командующий объединением.
С помощью указанной системы организован четкий и согласованный информационный обмен данными между подразделениями тактического звена для повышения координации действий на линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны.
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