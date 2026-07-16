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Минобороны: комплекс анализа данных с БПЛА постоянно совершенствуется - РИА Новости, 16.07.2026
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Минобороны: комплекс анализа данных с БПЛА постоянно совершенствуется

МО: комплекс анализа данных с БПЛА в "Центре" постоянно совершенствуется

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр».
  • Подразделения беспилотных систем группировки с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, которая позволяет обобщать и анализировать информацию о применении беспилотников в автоматизированном режиме.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комплекс для получения и систематизации данных с разных беспилотников в российской группировке войск "Центр" постоянно совершенствуется, сообщило Минобороны РФ​.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", сообщило в четверг российское военное ведомство. На пункте управления одного из объединений Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.
"Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется", - сказал начальник отдела беспилотных систем объединения, слова которого приведены в сообщении.
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