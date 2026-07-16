На Сахалине вернули в дикую природу медвежат, выпрашивавших еду на трассе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ногликском районе на Сахалине медвежата выпрашивали еду у водителей, выходя на трассу, что создавало опасность для животных и людей.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко медвежат отловили и вернули в дикую природу, в труднодоступный лесной массив.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Двух медвежат, которые в течение месяца выпрашивали еду у проезжавших водителей вблизи трассы в Ногликском районе на Сахалине, вернули в дикую природу, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

По информации пресс-службы правительства региона, операцию по спасению медвежат провели в среду по поручению губернатора. Поводом для вмешательства стала тревожная ситуация: два медвежонка второго года жизни обосновались у проезжей части, выбегали на дорогу, подходили к машинам и ждали еды. Люди не только подкармливали их, но и целенаправленно приезжали ради фото и видео – в том числе из соседних районов.

"Операцию провели за сутки под строгим контролем ветеринаров. Специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества, Сахалинского зоопарка и Госавтоинспекции аккуратно отловили животных и вывезли их в труднодоступный лесной массив подальше от людей", - написал глава региона в канале на платформе " Макс ".

Губернатор подчеркнул, что медвежата – не сироты: во время гона медведица отправила их в самостоятельную жизнь.

"Около месяца они выходили на федеральную трассу в районе Венского, затем подходили все ближе к Ногликам – к Горелому ручью, недалеко от реки Джимдан, где привыкли брать еду у проезжающих и проявляли повышенный интерес к людям", - отметил Лимаренко

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, такая ситуация создавала опасность и животным, и водителям, и пассажирам. Отмечается, что во время такой кормежки один медвежонок укусил человеку палец, а второго хищника едва не сбил грузовой автомобиль. Кроме того, также фиксировались попытки агрессивного поведения медвежат.

"Сам отлов занял около трех часов. Первым поймали самца – он почти не боялся людей и машин из-за привычки к подкормке. Самка оказалась осторожнее: после поимки брата ушла в лес, специалистам пришлось искать ее, аккуратно приближаться и действовать максимально деликатно, чтобы не спровоцировать и не выгнать обратно на трассу", - говорится в сообщении.

Пойманных медвежат вывезли в отдаленные охотничьи угодья, вдали от дорог, поселков и людных мест, и выпустили в естественную среду обитания. Специалисты руководствовались главным – уберечь людей и одновременно сохранить медвежатам шанс остаться в природе, не прибегая к отстрелу или длительной клетке.