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Дружба России и Китая служит делу мира, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.07.2026
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10:44 16.07.2026
Дружба России и Китая служит делу мира, заявила Матвиенко

Матвиенко: дружба России и Китая служит делу мира

© Фото : пресс-служба СФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что дружба России и Китая служит делу мира.
  • Россия и Китай выступают за справедливый многополярный миропорядок и за право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития.
  • Председатель Совфеда считает важным, чтобы успешный опыт взаимодействия России и Китая был донесен до широкой мировой аудитории.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дружба России и Китая служит делу мира, пример двух стран показывает, что межгосударственные отношения могут строиться на равноправии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Особое значение имеет и то, что наша дружба служит делу мира. В современной политике, где так много турбулентности, недоверия и попыток делить государство на своих и чужих, пример России и Китая убедительно показывает, что международные отношения могут и должны строиться на равноправии", - сказала Матвиенко в ходе просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.
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Председатель Совфеда подчеркнула, что Россия и Китай выступают за справедливый многополярный миропорядок и за право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития.
"В этом смысле пример российско-китайского добрососедства имеет значение далеко за пределами наших границ. Считаю важным, чтобы наш успешный опыт взаимодействия был доступно, популярно, интересно донесен до широкой мировой аудитории", - констатировала парламентарий.
Проект "Добрые соседи" создан радио Sputnik совместно с холдингом ON Медиа, медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия" при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.
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