Дружба России и Китая служит делу мира, заявила Матвиенко

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко заявила, что дружба России и Китая служит делу мира.

Россия и Китай выступают за справедливый многополярный миропорядок и за право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития.

Председатель Совфеда считает важным, чтобы успешный опыт взаимодействия России и Китая был донесен до широкой мировой аудитории.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дружба России и Китая служит делу мира, пример двух стран показывает, что межгосударственные отношения могут строиться на равноправии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Особое значение имеет и то, что наша дружба служит делу мира. В современной политике, где так много турбулентности, недоверия и попыток делить государство на своих и чужих, пример России Китая убедительно показывает, что международные отношения могут и должны строиться на равноправии", - сказала Матвиенко в ходе просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Председатель Совфеда подчеркнула, что Россия и Китай выступают за справедливый многополярный миропорядок и за право каждого народа самостоятельно выбирать свой путь развития.

"В этом смысле пример российско-китайского добрососедства имеет значение далеко за пределами наших границ. Считаю важным, чтобы наш успешный опыт взаимодействия был доступно, популярно, интересно донесен до широкой мировой аудитории", - констатировала парламентарий.