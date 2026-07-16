Рейтинг@Mail.ru
Главе ЕК в ходе визита в Киев пришлось прятаться в убежище во время тревоги - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 16.07.2026
Главе ЕК в ходе визита в Киев пришлось прятаться в убежище во время тревоги

Euractiv: фон дер Ляйен в Киеве пришлось прятаться в убежище во время тревоги

© Ursula von der Leyen/XПрибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Ursula von der Leyen/X
Прибытие Урсулы фон дер Ляйен в Киев. 15 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала тревоги была вынуждена прервать общение с журналистами в отеле в Киеве и спрятаться в убежище.
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище, сообщает издание Euractiv.
Накануне в Киеве и десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.
«
"В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня", - сообщает издание.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду была визитом в Киеве. На пресс-конференции она объявила о заключении Евросоюзом и Украиной сделки для наращивания производства дронов.
Владимир Зеленский вручает орден Европы председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Зеленский неприлично повел cебя в присутствии фон дер Ляйен
Вчера, 05:51
 
В миреКиевУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала