Главе ЕК в ходе визита в Киев пришлось прятаться в убежище во время тревоги

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"В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня", - сообщает издание.