Главе ЕК в ходе визита в Киев пришлось прятаться в убежище во время тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за сигнала тревоги была вынуждена прервать общение с журналистами в отеле в Киеве и спрятаться в убежище.
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с журналистами в ходе визита в Киев из-за сигнала тревоги и спрятаться в убежище, сообщает издание Euractiv.
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"В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня", - сообщает издание.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду была визитом в Киеве. На пресс-конференции она объявила о заключении Евросоюзом и Украиной сделки для наращивания производства дронов.