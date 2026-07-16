Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть детей домой из приюта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова помогла отцу из Крыма вернуть сына и дочь из приюта.
- Дети оказались в социально-реабилитационном центре из-за зависимости матери и несоответствия условий проживания в семье требованиям.
- Сотрудники аппарата Львовой-Беловой изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы, что помогло избежать лишения отца родительских прав и вернуть детей домой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что помогла отцу из Крыма вернуть сына и дочь домой из приюта, в котором они оказались из-за зависимости матери.
Детский омбудсмен рассказала, что полтора года назад двое детей жителя Крыма Виталия, фамилию которого она не приводит, оказались в социально-реабилитационном центре. Произошло это из-за того, что мама детей страдала от зависимости и перестала выходить на связь, а условия проживания в семье не соответствовали требованиям.
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"Виталий регулярно навещал сына и дочь, звонил им и старался сохранять общение. В СРЦН (социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних - ред.), где жили ребята, начал работать клуб "Устойчивая семья". Виталий стал посещать встречи. Это помогло ему поверить в свои силы, привести жилье в порядок к возвращению детей", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
По словам уполномоченного, когда возникла угроза лишения Виталия родительских прав, сотрудники ее аппарата подробно изучили обстоятельства дела и подготовили необходимые документы.
"Помогли папе из Республики Крым вернуть сына и дочь домой... Суд учел мое заключение, позицию специалистов АНО "Азбука семьи" и директора социально-реабилитационного центра. А главное - желание самих детей жить с папой. Недавно сын и дочь мужчины вернулись домой", - добавила Львова-Белова.