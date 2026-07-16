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ВС России поразили локомотивы ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.07.2026
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19:28 16.07.2026
ВС России поразили локомотивы ВСУ в Днепропетровской области

ВС России поразили два железнодорожных локомотива ВСУ в Днепропетровской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили железнодорожные локомотивы, задействованные для доставки военных грузов ВСУ.
  • Поражение двух локомотивов в районе Божедаровки в Днепропетровской области было осуществлено дронами «Герань».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы дронами "Герань" поразили железнодорожные локомотивы, задействованные для доставки грузов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ. Они были поражены дронами "Герань" в районе Божедаровки в Днепропетровской области.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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