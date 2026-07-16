Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили железнодорожные локомотивы, задействованные для доставки военных грузов ВСУ.
- Поражение двух локомотивов в районе Божедаровки в Днепропетровской области было осуществлено дронами «Герань».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы дронами "Герань" поразили железнодорожные локомотивы, задействованные для доставки грузов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеокадры поражения двух железнодорожных локомотивов, задействованных для доставки военных грузов ВСУ. Они были поражены дронами "Герань" в районе Божедаровки в Днепропетровской области.
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