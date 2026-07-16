Жительницу Липецка будут судить за осквернение баннера к 80-летию Победы

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жительницу Липецка, которая нанесла нацистскую символику на баннер к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут судить по делу об осквернении символов воинской славы России, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.