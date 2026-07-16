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Жительницу Липецка будут судить за осквернение баннера к 80-летию Победы - РИА Новости, 16.07.2026
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18:00 16.07.2026
Жительницу Липецка будут судить за осквернение баннера к 80-летию Победы

Жительницу Липецка ждет суд за нацистскую символику на баннере к 80-летию Победы

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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Липецка будут судить за осквернение символов воинской славы России.
  • Она нанесла нацистскую символику на баннер, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жительницу Липецка, которая нанесла нацистскую символику на баннер к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут судить по делу об осквернении символов воинской славы России, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 28 апреля 2025 года обвиняемая, находясь возле дома по улице Интернациональной в Липецке, нанесла красителем темного цвета изображения, содержащие признаки нацистской символики, на размещенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне баннер с символами воинской славы России — скульптурой "Родина-мать зовет!" и георгиевской лентой", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
"Собранные следствием доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении.
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