Жительницу Липецка будут судить за осквернение баннера к 80-летию Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Липецка будут судить за осквернение символов воинской славы России.
- Она нанесла нацистскую символику на баннер, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Жительницу Липецка, которая нанесла нацистскую символику на баннер к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будут судить по делу об осквернении символов воинской славы России, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Следствием установлено, что 28 апреля 2025 года обвиняемая, находясь возле дома по улице Интернациональной в Липецке, нанесла красителем темного цвета изображения, содержащие признаки нацистской символики, на размещенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне баннер с символами воинской славы России — скульптурой "Родина-мать зовет!" и георгиевской лентой", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина обвиняется по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
"Собранные следствием доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу", – добавляется в сообщении.