Ликсутов: Москва увеличила выпуск высокотехнологичной продукции на 35,5%

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Столичные компании произвели за первые пять месяцев этого года на 35,5% высокотехнологичной продукции больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей: от фармацевтики до радиоэлектроники. Столичным предприятиям доступна современная промышленная инфраструктура, субсидии и налоговые льготы, которые позволяют масштабироваться и выводить на рынок передовые разработки. За первые пять месяцев 2026-го компании нарастили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что также производство электронных интегральных схем выросло более чем в 1,5 раза. Кроме того, 96% данной продукции, выпущенной в стране, - приходится на Москву.

С начала 2026 года в столице создали каждый второй пьезоэлектрический прибор и каждую пятую смонтированную печатную плату в России, уточнили в пресс-службе.

"Москва — национальный центр радиоэлектроники и лидер среди регионов по показателям отраслевой выручки. Исторически именно в Зеленограде создавались решения, которые определили успешное развитие национальных технологических проектов, в том числе в медицине, космосе и автомобилестроении", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что на данный момент микроэлектроникой и приборостроением занято более 850 предприятий, где трудится каждый пятый промышленник столицы.

Например, компания Sauk запустила производство автономных беспроводных маяков для контроля технологических процессов и сохранности продукции. BLE-маяки востребованы на промышленных объектах, в фармацевтике и логистике.

Данные устройства герметичны и обеспечат удаленный мониторинг режимов хранения, углов наклона, ударов и вибраций. В пищевой отрасли они помогут непрерывно следить за температурным режимом при выдержке молочных продуктов, созревании сыров и других процессах.