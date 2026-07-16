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В Югре мама с дочкой застряли в лифте в поликлинике на 12 часов - РИА Новости, 16.07.2026
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12:17 16.07.2026
В Югре мама с дочкой застряли в лифте в поликлинике на 12 часов

В Югре спасли женщину с ребенком, на 12 часов застрявших в лифте в поликлинике

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В полицию Сургутского района обратился мужчина, который сообщил о пропаже своей супруги и дочери.
  • Сотрудники полиции установили, что женщина с ребенком застряли в неисправном лифте поликлиники поселка Белый Яр, и провели там более 12 часов без воды и вентиляции.
  • Спасатели вскрыли двери лифта, женщину с ребенком передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли по "тихому зову" маму и ребенка, которые без воды пробыли в заблокированном лифте 12 часов в поликлинике поселка городского типа Белый Яр, сообщила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В полицию Сургутского района обратился мужчина, который рассказал, что у него пропала супруга и маленькая дочь. Женщина с ребенком направилась в поликлинику поселка Белый Яр, но после выходить на связь перестала.
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"Полицейские установили, что автомобиль женщины находится на парковке медучреждения. По записям видеокамер выяснилось, что мать с дочерью зашли в поликлинику и не выходили из здания. Во время обследования помещений сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны", – рассказали в управлении.
Выяснилось, что женщина и ребенок застряли в неисправном лифте, а из-за перебоев связи не могли вызвать помощь. На место происшествия выехали спасатели и врачи, во время ожидания экстренных служб правоохранители оказывали пострадавшим психологическую поддержку, пояснили в пресс-службе.
"Сотрудники МЧС вскрыли двери лифта и передали женщину с дочерью медикам. Они провели в заблокированном лифте более 12 часов – в темноте, без воды и вентиляции. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", – заключили в полиции.
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