В Югре мама с дочкой застряли в лифте в поликлинике на 12 часов

"Полицейские установили, что автомобиль женщины находится на парковке медучреждения. По записям видеокамер выяснилось, что мать с дочерью зашли в поликлинику и не выходили из здания. Во время обследования помещений сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны", – рассказали в управлении.

Выяснилось, что женщина и ребенок застряли в неисправном лифте, а из-за перебоев связи не могли вызвать помощь. На место происшествия выехали спасатели и врачи, во время ожидания экстренных служб правоохранители оказывали пострадавшим психологическую поддержку, пояснили в пресс-службе.

"Сотрудники МЧС вскрыли двери лифта и передали женщину с дочерью медикам. Они провели в заблокированном лифте более 12 часов – в темноте, без воды и вентиляции. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", – заключили в полиции.