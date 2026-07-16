Президент Гвинеи-Бисау примет участие в саммите Россия – Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Гвинеи-Бисау примет участие в третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.
- Он отметил, что российская сторона будет рада оказать гостеприимство представительной делегации из Гвинеи-Бисау.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау на переходный период генерал Орта Инта-А примет участие в третьем саммите РФ-Африка в октябре в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Говорили о подготовке к третьему саммиту Россия-Африка. Моя коллега (глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жау - ред.) подтвердила, что президент Гвинеи-Бисау будет участвовать в этом мероприятии. Мы будем рады оказать гостеприимство представительной делегации из Бисау", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.