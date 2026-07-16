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Президент Гвинеи-Бисау примет участие в саммите Россия – Африка - РИА Новости, 16.07.2026
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14:33 16.07.2026 (обновлено: 14:37 16.07.2026)
Президент Гвинеи-Бисау примет участие в саммите Россия – Африка

Лавров: Инта-А примет участие в саммите Россия – Африка

CC BY-SA 4.0 / Joehawkins / Бисау
Бисау - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /
Бисау. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Гвинеи-Бисау примет участие в третьем саммите Россия — Африка в октябре в Москве.
  • Он отметил, что российская сторона будет рада оказать гостеприимство представительной делегации из Гвинеи-Бисау.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау на переходный период генерал Орта Инта-А примет участие в третьем саммите РФ-Африка в октябре в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Говорили о подготовке к третьему саммиту Россия-Африка. Моя коллега (глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жау - ред.) подтвердила, что президент Гвинеи-Бисау будет участвовать в этом мероприятии. Мы будем рады оказать гостеприимство представительной делегации из Бисау", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Президент Бурунди примет участие в третьем саммите Россия – Африка
10 июля, 18:30
 
Гвинея-БисауРоссияАфрикаСергей Лавров
 
 
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