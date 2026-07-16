Лавров прокомментировал отношения России и Гвинеи-Бисау

Краткий пересказ от РИА ИИ Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Отношения ( России Гвинеи-Бисау - ред.) опираются на славные добрые традиции, которые уходят корнями в период героической борьбы бисауского народа за независимость. И мы гордимся, что в тот период наша страна оказывала вам всяческое содействие", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

Глава МИД РФ отметил, что задача сегодняшних переговоров заключается в том, чтобы продолжать выстраивать отношения на прочном историческом фундаменте в современную эпоху.