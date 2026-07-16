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Лавров прокомментировал отношения России и Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 16.07.2026
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13:36 16.07.2026
Лавров прокомментировал отношения России и Гвинеи-Бисау

Лавров: отношения России и Гвинеи-Бисау опираются на исторический фундамент

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отношения (России и Гвинеи-Бисау - ред.) опираются на славные добрые традиции, которые уходят корнями в период героической борьбы бисауского народа за независимость. И мы гордимся, что в тот период наша страна оказывала вам всяческое содействие", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.
Глава МИД РФ отметил, что задача сегодняшних переговоров заключается в том, чтобы продолжать выстраивать отношения на прочном историческом фундаменте в современную эпоху.
"Отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, будут способствовать укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка… Рассчитываю на заинтересованный, предметный, результативный разговор", - подчеркнул Лавров.
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