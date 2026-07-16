Лавров прокомментировал отношения России и Гвинеи-Бисау

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношения России и Гвинеи-Бисау строятся на прочном историческом фундаменте, заложенном в период борьбы бисауского народа за независимость, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отношения (России и Гвинеи-Бисау - ред.) опираются на славные добрые традиции, которые уходят корнями в период героической борьбы бисауского народа за независимость. И мы гордимся, что в тот период наша страна оказывала вам всяческое содействие", - сказал Лавров в ходе переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.
Глава МИД РФ отметил, что задача сегодняшних переговоров заключается в том, чтобы продолжать выстраивать отношения на прочном историческом фундаменте в современную эпоху.
"Отношения, которые будут способствовать развитию Гвинеи-Бисау, будут способствовать укреплению позиций африканских государств в формирующейся системе многополярного миропорядка… Рассчитываю на заинтересованный, предметный, результативный разговор", - подчеркнул Лавров.