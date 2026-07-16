Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к больной матери

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла мобилизованному бойцу вернуться домой.

Пожилая мать бойца была признана недееспособной и нуждающейся в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном.

Благодаря взаимодействию с оборонными ведомствами и войсковой частью боец был уволен в запас и вернулся домой.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла мобилизованному бойцу СВО вернуться домой к матери, нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе.

"Ко мне обратился рядовой из Калининградской области . Мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Позже его пожилую маму признали недееспособной и нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она подчеркнула, что областная призывная комиссия отменила решение о мобилизации. Однако документы на увольнение долгое время не оформлялись командованием войсковой части.