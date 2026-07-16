Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к больной матери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла мобилизованному бойцу вернуться домой.
- Пожилая мать бойца была признана недееспособной и нуждающейся в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном.
- Благодаря взаимодействию с оборонными ведомствами и войсковой частью боец был уволен в запас и вернулся домой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла мобилизованному бойцу СВО вернуться домой к матери, нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе.
"Ко мне обратился рядовой из Калининградской области. Мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Позже его пожилую маму признали недееспособной и нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что областная призывная комиссия отменила решение о мобилизации. Однако документы на увольнение долгое время не оформлялись командованием войсковой части.
"Мы направили запросы в оборонные ведомства. Благодаря взаимодействию с войсковой частью мужчина был уволен в запас. Сейчас он уже находится дома и ухаживает за своей пожилой мамой", - отметила федеральный омбудсмен.