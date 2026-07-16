Лантратова помогла устранить нарушения в школе во Владимирской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла устранить нарушения с питьевой водой в школе во Владимирской области.

Проверка выявила, что в школьной столовой использовалась вода из скважины, не соответствующая гигиеническим требованиям, хотя была возможность использовать безопасную централизованную воду.

Нарушения полностью устранены, директор школы получил прокурорское представление, а повторные лабораторные пробы подтвердили соответствие воды санитарным нормам.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла добиться устранения опасных нарушений с питьевой водой в школе во Владимирской области.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратились обеспокоенные родители учеников Октябрьской школы № 1 Вязниковского района , дети которых регулярно жаловались на расстройства кишечника после обедов в школьной столовой.

"Направили запрос в прокуратуру Владимирской области и Роспотребнадзор. Проверка выявила цепочку серьезных нарушений", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, было установлено, что для приготовления пищи в школьной столовой администрация использовала воду из локальной скважины, расположенной на территории учреждения, не соответствующей гигиеническим требованиям. При этом школа имела техническую возможность забирать воду из безопасного централизованного источника, однако игнорировала ее.

"Проверяющие подтвердили, что в марте-апреле 2026 года десять учащихся школы обращались к местному врачу-педиатру с признаками острого отравления. Однако медик не направил детей к инфекционисту и скрыл информацию о групповом заболевании от руководства поликлиники. Врач-педиатр привлечен к дисциплинарной ответственности", - добавила уполномоченный.

Кроме того, выяснилось, что должностные лица МУП "Ресурсы Вязниковского района" нарушали периодичность контроля качества поставляемой воды, отметила Лантратова.

"Нарушения полностью устранены! Директор школы получил прокурорское представление, пищеблок незамедлительно перевели на безопасную воду. Повторные лабораторные пробы Роспотребнадзора подтвердили, что вода полностью соответствует санитарным нормам", - подчеркнула она.