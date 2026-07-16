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В Кемеровской области подростка осудили из-за платных реакций на посты - РИА Новости, 16.07.2026
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08:24 16.07.2026 (обновлено: 08:34 16.07.2026)
В Кемеровской области подростка осудили из-за платных реакций на посты

На Кузбассе подростка осудили за финансирование терроризма через платные реакции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из города Белово Кемеровской области получил 4 года воспитательной колонии за финансирование терроризма.
  • Он осуществлял финансирование через платные реакции под постами в канале запрещенной организации.
  • Противоправная деятельность подростка была выявлена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.
БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Подросток из Кузбасса получил 4 года воспитательной колонии за финансирование терроризма, которое он осуществлял через платные реакции под постами в канале запрещенной организации, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.
"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)... назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что в течение года подросток финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ, путем безналичного перевода денег через свой аккаунт в одном из мессенджеров. Для этого он использовал функцию платных реакций под постами канала.
"Противоправная деятельность подростка была выявлена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России", - подчеркнули в СУСК.
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