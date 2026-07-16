В Кемеровской области подростка осудили из-за платных реакций на посты

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток из города Белово Кемеровской области получил 4 года воспитательной колонии за финансирование терроризма.

Он осуществлял финансирование через платные реакции под постами в канале запрещенной организации.

Противоправная деятельность подростка была выявлена во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

БАРНАУЛ, 16 июл - РИА Новости. Подросток из Кузбасса получил 4 года воспитательной колонии за финансирование терроризма, которое он осуществлял через платные реакции под постами в канале запрещенной организации, сообщили РИА Новости в СУСК по Кемеровской области.

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора 17-летнему жителю города Белово . Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)... назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - говорится в сообщении

Следствием и судом установлено, что в течение года подросток финансировал деятельность организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ, путем безналичного перевода денег через свой аккаунт в одном из мессенджеров. Для этого он использовал функцию платных реакций под постами канала.