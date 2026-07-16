На Кубани краевые выплаты для тренеров не будут облагаться налогом

КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Краевые выплаты для тренеров Кубани с принятием новых изменений в законодательство не будут считаться доходом и облагаться НДФЛ, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на 85-й сессии законодательного собрания Кубани.

Мера поддержки молодых и заслуженных тренеров региона внесена в повестку заксобрания по инициативе губернатора Краснодарского края.

"В регионе действуют краевые ежемесячные выплаты: 6 тысяч рублей для молодых тренеров и 8 тысяч рублей для заслуженных. Раньше они считалась доходом и облагалась НДФЛ. Сегодняшние изменения позволят исправить эту ситуацию", - сказал губернатор в ходе сессии.

Кондратьев поблагодарил депутатов за рассмотрение конкретных проблем, с которыми сталкиваются жители Кубани.