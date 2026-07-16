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В Госдуме назвали запрет ЕС на туруслуги в России ударом по бизнесу - РИА Новости, 16.07.2026
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14:00 16.07.2026 (обновлено: 14:03 16.07.2026)
В Госдуме назвали запрет ЕС на туруслуги в России ударом по бизнесу

Кривоносов: запрет ЕС на туруслуги в РФ является ударом по турбизнесу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС ввел санкции, запрещающие европейским компаниям оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
  • Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что для европейского турбизнеса это означает потерю перспективного рынка и дополнительных доходов.
  • Россия продолжает развивать въездной туризм, расширяя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, а также совершенствуя электронные визы и цифровые сервисы для иностранных путешественников.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Запрет компаниям ЕС оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России, для европейского турбизнеса означает потерю перспективного рынка и дополнительных доходов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России. Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в РФ и даже продвижение страны как направления для туризма находятся под полным запретом в ЕС.
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"Для европейского туристического бизнеса такие ограничения, скорее, означают потерю перспективного рынка и дополнительных доходов, тогда как интерес иностранных гостей к России продолжает сохраняться", - сказал Кривоносов.
Он отметил, что подобные решения вряд ли смогут существенно повлиять на развитие российского туризма.
"Со своей стороны Россия продолжает последовательно развивать въездной туризм, последовательно расширять сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, развивать электронные визы, безвизовые соглашения и современные цифровые сервисы для иностранных путешественников", - добавил депутат.
По словам парламентария, подобные ограничения носят откровенно политизированный характер и противоречат принципам свободы передвижения и добросовестной конкуренции в сфере туризма, которые на протяжении многих лет декларировал Европейский союз.
"Россия традиционно вызывала большой интерес у европейских путешественников: до введения ограничений туристы из стран Европы стабильно входили в число лидеров по объему въездного туризма", - уточнил Кривоносов.
Депутат подчеркнул, что речь идет не о запрете на въезд граждан ЕС в Российскую Федерацию, а об ограничении рекламы России как туристического направления и продаже организованных пакетных туров.
"Это означает, что европейцы, желающие посетить нашу страну, по-прежнему смогут это сделать, однако им придется самостоятельно планировать поездку, бронировать билеты и средства размещения", - заключил политик.
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