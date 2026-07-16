В Госдуме назвали запрет ЕС на туруслуги в России ударом по бизнесу

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС ввел санкции, запрещающие европейским компаниям оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что для европейского турбизнеса это означает потерю перспективного рынка и дополнительных доходов.

Россия продолжает развивать въездной туризм, расширяя сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, а также совершенствуя электронные визы и цифровые сервисы для иностранных путешественников.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Запрет компаниям ЕС оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России, для европейского турбизнеса означает потерю перспективного рынка и дополнительных доходов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России . Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что продажа туристических поездок в РФ и даже продвижение страны как направления для туризма находятся под полным запретом в ЕС.

"Для европейского туристического бизнеса такие ограничения, скорее, означают потерю перспективного рынка и дополнительных доходов, тогда как интерес иностранных гостей к России продолжает сохраняться", - сказал Кривоносов.

Он отметил, что подобные решения вряд ли смогут существенно повлиять на развитие российского туризма.

"Со своей стороны Россия продолжает последовательно развивать въездной туризм, последовательно расширять сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ, развивать электронные визы, безвизовые соглашения и современные цифровые сервисы для иностранных путешественников", - добавил депутат.

По словам парламентария, подобные ограничения носят откровенно политизированный характер и противоречат принципам свободы передвижения и добросовестной конкуренции в сфере туризма, которые на протяжении многих лет декларировал Европейский союз.

"Россия традиционно вызывала большой интерес у европейских путешественников: до введения ограничений туристы из стран Европы стабильно входили в число лидеров по объему въездного туризма", - уточнил Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что речь идет не о запрете на въезд граждан ЕС в Российскую Федерацию, а об ограничении рекламы России как туристического направления и продаже организованных пакетных туров.