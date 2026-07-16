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В России запущена новая программа стимулирования кредитования для МСП - РИА Новости, 16.07.2026
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Твой бизнес
 
10:53 16.07.2026
В России запущена новая программа стимулирования кредитования для МСП

Минэкономразвития: запущена новая программа стимулирования кредитования для МСП

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина с дипломатом
Мужчина с дипломатом - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Мужчина с дипломатом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский малый и средний бизнес из приоритетных отраслей в 2026 году сможет получить 150 миллиардов рублей по льготной ставке по программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Малый и средний бизнес из приоритетных отраслей в 2026 году сможет получить 150 миллиардов рублей по льготной ставке по программе стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП", - говорится в сообщении.
"Предприниматели могут получить кредитные средства на сумму от 500 тысяч рублей до 500 миллионов рублей для пополнения оборотных средств по ставке "ключ плюс 3%". Решение о запуске программы принято на Совете директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова", - отметили в ведомстве.
Новая структура программы отвечает запросу бизнеса. Возможность привлекать средства на оборотные цели позволит предпринимателям как обеспечивать текущую деятельность, так и развивать свои предприятия, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Программа доступна для предпринимателей из приоритетных отраслей - туризма, производства, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда, а также для МСП из Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя", - рассказал Новак, его слова цитирует пресс-служба Минэкономразвития.
В рамках программы срок действия льготной ставки составляет один год, кредит уже можно получить в банках-участниках программы, отметили в министерстве.
"Также в программе действуют специальные условия для малого и среднего бизнеса из приграничных регионов - кредиты предоставляются по ставке, равной ключевой. Кредит может быть предоставлен предприятиям из любых отраслей на сумму до 30 миллионов рублей под "зонтичное" поручительство Корпорации МСП", - добавили в Минэкономразвития.
Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика", указали там.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРоссияАлександр НовакМаксим РешетниковМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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