Королев: модернизация инфраструктуры играет важную роль в развитии региона

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Модернизация инфраструктуры играет ключевую роль в устойчивом развитии Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев, представляя отчет об итогах работы областного правительства за 2025 год.

Королев выступил с отчетом в четверг в Заксобрании Тверской области.

"В 2025 году построено 285 километров газовых сетей. Программой догазификации охвачено 6 тысяч 662 дома и квартиры. В коммунальном хозяйстве продолжена модернизация, включающая строительство современных блочно-модульных котельных. В 2025 году по различным программам установлено 26 котельных", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.

Руководитель Верхневолжья акцентировал, что благодаря программе, подписанной с "Газпромом", беспрецедентный объем средств будет направлен на газификацию Тверской области в 2026-2030 годах. Впервые газ придет в Оленино и Нелидово. Ведется большая работа над тем, чтобы расширить газификацию Калининского округа.

В дорожной отрасли в 2025 году в Тверской области приведено в нормативное состояние более 350 километров транспортной сети. Велась работа на крупнейших объектах – это Западная хорда и Западный мост в Твери.

Королев подчеркнул, что по этому направлению в регионе запущена масштабная перезагрузка, при этом необходимо концентрировать усилия в первоочередном порядке на тех объектах, которые востребованы жителями и бизнесом Верхневолжья.

Одно из важнейших условий роста качества жизни граждан – это комплексное благоустройство городов, поселков и сел. В 2025 году обновлены 111 общественных и дворовых территорий, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Завершилась реализация пяти проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Удомле, Бежецке, Торжке и Калязине.