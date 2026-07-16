Рейтинг@Mail.ru
Королев: модернизация инфраструктуры играет важную роль в развитии региона - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:25 16.07.2026
Королев: модернизация инфраструктуры играет важную роль в развитии региона

Королев: модернизация инфраструктуры играет важную роль в развитии Верхневолжья

© Фото : Правительство Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Модернизация инфраструктуры играет ключевую роль в устойчивом развитии Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев, представляя отчет об итогах работы областного правительства за 2025 год.
Королев выступил с отчетом в четверг в Заксобрании Тверской области.
"В 2025 году построено 285 километров газовых сетей. Программой догазификации охвачено 6 тысяч 662 дома и квартиры. В коммунальном хозяйстве продолжена модернизация, включающая строительство современных блочно-модульных котельных. В 2025 году по различным программам установлено 26 котельных", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.
Руководитель Верхневолжья акцентировал, что благодаря программе, подписанной с "Газпромом", беспрецедентный объем средств будет направлен на газификацию Тверской области в 2026-2030 годах. Впервые газ придет в Оленино и Нелидово. Ведется большая работа над тем, чтобы расширить газификацию Калининского округа.
В дорожной отрасли в 2025 году в Тверской области приведено в нормативное состояние более 350 километров транспортной сети. Велась работа на крупнейших объектах – это Западная хорда и Западный мост в Твери.
Королев подчеркнул, что по этому направлению в регионе запущена масштабная перезагрузка, при этом необходимо концентрировать усилия в первоочередном порядке на тех объектах, которые востребованы жителями и бизнесом Верхневолжья.
Одно из важнейших условий роста качества жизни граждан – это комплексное благоустройство городов, поселков и сел. В 2025 году обновлены 111 общественных и дворовых территорий, в том числе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Завершилась реализация пяти проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Удомле, Бежецке, Торжке и Калязине.
Активную роль в преображении пространств играют и сами жители Верхневолжья. Как сообщил Королев, в прошлом году реализовано 326 проектов по программе поддержки местных инициатив во всех муниципалитетах. При этом объем регионального финансирования программы составил более 413 миллионов рублей.
 
Тверская областьТверьУдомляТоржокВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала