Королев: количество многодетных семей выросло в Тверской области

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По итогам 2025 года в Тверской области насчитывалось 16,7 тысячи многодетных семей, что на 501 семью больше, чем в 2024 году, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев, представляя отчет об итогах работы областного правительства за 2025 год.

Королев выступил с отчетом в четверг в Заксобрании Тверской области.

"В регионе в 2025 году действовало более 70 мер поддержки семьи. Наиболее значимые из них – выплаты на приобретение жилья, погашение ипотеки, приобретение автотранспорта, обеспечение школьной формой. В целом в 2025 году были сохранены все социальные выплаты", – приводит пресс-служба правительства Тверской области слова Королева.

Системная поддержка родителей с детьми в Верхневолжье продолжается, в частности по нацпроекту "Семья".

В этом году по решению Королева демографический пакет региона пополнили новые меры. Это выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, выдача первоклассникам из многодетных семей спортивной формы. Расширена программа, по которой возмещается часть стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах и вузах региона. Теперь компенсация предусмотрена не на одного, как было раньше, а сразу на двух детей-студентов.

Для того, чтобы жители Верхневолжья, в том числе молодежь, создавали и укрепляли свои семьи в родном регионе, особое внимание уделяется сферам здравоохранения и образования. В Торжке открылась новая детская поликлиника. В 13 муниципалитетах установили 21 фельдшерско-акушерский пункт и 4 врачебных амбулатории. В медучреждения поставлено 797 единиц медицинского оборудования и мебели, 70 автомобилей.

В пресс-службе напомнили, что в этом году предусмотрено масштабное обновление автомобильного медицинского парка Тверской области. Оно стало возможным благодаря договоренностям Виталия Королева и депутата Госдумы, председателя координационного совета АНО "Евразия" Алены Аршиновой.

Последовательно решаются и кадровые вопросы в здравоохранении. В 2025 году в медицинском университете и колледжах Тверской области проходили обучение более 1,4 тысячи студентов и ординаторов-целевиков. По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения Верхневолжья приехали работать 26 врачей и фельдшеров.