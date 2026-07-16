Королев рассказал об экономическом развитии Тверской области

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев представил результаты экономического развития региона за 2025 год в рамках отчета работы правительства Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства области.

Королев выступил с отчетом в четверг в Заксобрании Тверской области.

"Для нашего региона и для всей страны этот год был годом развития. Несмотря на санкционное давление, продолжился рост государственной поддержки бизнеса и финансирования социальной сферы. Ключевые ресурсы были направлены на достижение национальных целей развития, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Основным инструментом этой работы являются национальные проекты", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.

И добавил, что в Тверской области в 2025 году велась реализация 42 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов.

Развитие экономики региона, реализацию инфраструктурных проектов, выполнение социальных обязательств обеспечивал рост доходов областного бюджета – до 139,3 миллиарда рублей. Это на 14,4% выше показателей предыдущего года. При этом рост поступлений достигнут по большинству бюджетообразующих налогов.

Расходы регионального бюджета в 2025 году составили 139,5 миллиарда рублей. Активнее всего средства привлекались для решения задач в здравоохранении и дорожном строительстве.

Валовой региональный продукт по итогам 2025 года составил более 915 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2024 годом на 90 миллиардов рублей.

Ведущую роль в экономике Верхневолжья играет обрабатывающая промышленность. Объем отгрузки промышленной продукции в 2025 году увеличился на 59,9 миллиарда рублей. Объем промпроизводства тоже продемонстрировал позитивную динамику и составил 840 миллиардов рублей. Драйверами роста стало производство нефтепродуктов, пищевых продуктов, электрооборудования, компьютеров и лекарств.

"Эффективная работа промышленности во многом была обеспечена государственной поддержкой, которая составила более 2 с половиной миллиардов рублей", – отметил Королев.