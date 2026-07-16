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Королев рассказал об экономическом развитии Тверской области - РИА Новости, 16.07.2026
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Тверская область
 
16:19 16.07.2026
Королев рассказал об экономическом развитии Тверской области

Врио губернатора Верхневолжья Королев рассказал об экономическом развитии

© Фото : Правительство Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев представил отчет работы правительства региона за 2025 год
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев представил отчет работы правительства региона за 2025 год - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Правительство Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев представил отчет работы правительства региона за 2025 год
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев представил результаты экономического развития региона за 2025 год в рамках отчета работы правительства Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства области.
Королев выступил с отчетом в четверг в Заксобрании Тверской области.
"Для нашего региона и для всей страны этот год был годом развития. Несмотря на санкционное давление, продолжился рост государственной поддержки бизнеса и финансирования социальной сферы. Ключевые ресурсы были направлены на достижение национальных целей развития, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Основным инструментом этой работы являются национальные проекты", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба.
И добавил, что в Тверской области в 2025 году велась реализация 42 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов.
Развитие экономики региона, реализацию инфраструктурных проектов, выполнение социальных обязательств обеспечивал рост доходов областного бюджета – до 139,3 миллиарда рублей. Это на 14,4% выше показателей предыдущего года. При этом рост поступлений достигнут по большинству бюджетообразующих налогов.
Расходы регионального бюджета в 2025 году составили 139,5 миллиарда рублей. Активнее всего средства привлекались для решения задач в здравоохранении и дорожном строительстве.
Валовой региональный продукт по итогам 2025 года составил более 915 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с 2024 годом на 90 миллиардов рублей.
Ведущую роль в экономике Верхневолжья играет обрабатывающая промышленность. Объем отгрузки промышленной продукции в 2025 году увеличился на 59,9 миллиарда рублей. Объем промпроизводства тоже продемонстрировал позитивную динамику и составил 840 миллиардов рублей. Драйверами роста стало производство нефтепродуктов, пищевых продуктов, электрооборудования, компьютеров и лекарств.
"Эффективная работа промышленности во многом была обеспечена государственной поддержкой, которая составила более 2 с половиной миллиардов рублей", – отметил Королев.
Увеличились на 7,8% к уровню 2024 года объемы производства в агропромышленном комплексе. В частности, в растениеводстве выросло производство традиционных культур: зерновых и картофеля. Успехи сельского хозяйства подтверждают эффективность господдержки, которая в 2025 году увеличилась на 47,6% и превысила 4,775 миллиарда рублей.
 
Тверская областьВиталий КоролевТверь
 
 
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