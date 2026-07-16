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Следующая зима для Украины может быть сложнее предыдущей, заявил Корецкий - РИА Новости, 16.07.2026
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13:32 16.07.2026
Следующая зима для Украины может быть сложнее предыдущей, заявил Корецкий

Корецкий: следующая зима для Украины может быть сложнее предыдущей

© REUTERS / Andrii NesterenkoСергей Корецкий на заседании Верховной рады
Сергей Корецкий на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Сергей Корецкий на заседании Верховной рады. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Украины Сергей Корецкий выступил в Раде перед назначением на должность.
  • Корецкий заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Раде перед назначением на должность, заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
"Подытоживая свою работу в "Нафтогазе", я отдельно хочу поблагодарить... всю энергетическую отрасль. Прошлую зиму мы выстояли... Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее", - сказал Корецкий, выступая в качестве кандидата на должность премьера перед голосованием в парламенте. Заседание украинского парламента ведет YouTube-канал "Рада".
Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы "Нафтогаза" Корецкого премьером вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Корецкий - ставленник Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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В миреУкраинаСергей КорецкийТимур МиндичВладимир ЗеленскийНафтогаз Украины
 
 
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