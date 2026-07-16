Следующая зима для Украины может быть сложнее предыдущей, заявил Корецкий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Украины Сергей Корецкий выступил в Раде перед назначением на должность.
- Корецкий заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Раде перед назначением на должность, заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
"Подытоживая свою работу в "Нафтогазе", я отдельно хочу поблагодарить... всю энергетическую отрасль. Прошлую зиму мы выстояли... Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее", - сказал Корецкий, выступая в качестве кандидата на должность премьера перед голосованием в парламенте. Заседание украинского парламента ведет YouTube-канал "Рада".
Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы "Нафтогаза" Корецкого премьером вместо отправленной в отставку Юлии Свириденко. Корецкий - ставленник Тимура Миндича, соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.