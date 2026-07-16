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ВСУ в Константиновке остались без связи и электричества, рассказал боец - РИА Новости, 16.07.2026
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12:54 16.07.2026 (обновлено: 12:55 16.07.2026)
ВСУ в Константиновке остались без связи и электричества, рассказал боец

Рим: ВСУ в Константиновке остались без связи и электричества

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО
Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие в Константиновке остались без связи и электричества.
  • ВСУ препятствуют выводу мирного населения из города, бьют по ним FPV-дронами, минируют дороги и тропы.
  • Российская армия полностью освободила Константиновку, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Константиновке остались без связи и электричества, сообщил командир батальона 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Рим.
«
"Некоторые из них (военнослужащих ВСУ - ред.) еще не знают, потому что связи нет у них, что они уже в окружении. А кто знает, пытается выйти на Алексеево-Дружковку. Посылки им уже не поставляют или поставляют меньше. То бишь нету пауэрбанков, нет бензина, генератор уже не включишь, нет зарядки. Поэтому связь у них обрубается. Остаются они без связи", - приводит слова Рима Минобороны РФ.
Он добавил, что противник препятствует выводу мирного населения из города, бьет по ним FPV-дронами, минирует дороги и тропы - ВСУ пытаются прикрыться мирными жителями.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
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22 июня 2022, 17:18
 
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