Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие в Константиновке остались без связи и электричества.
- ВСУ препятствуют выводу мирного населения из города, бьют по ним FPV-дронами, минируют дороги и тропы.
- Российская армия полностью освободила Константиновку, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Константиновке остались без связи и электричества, сообщил командир батальона 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Рим.
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"Некоторые из них (военнослужащих ВСУ - ред.) еще не знают, потому что связи нет у них, что они уже в окружении. А кто знает, пытается выйти на Алексеево-Дружковку. Посылки им уже не поставляют или поставляют меньше. То бишь нету пауэрбанков, нет бензина, генератор уже не включишь, нет зарядки. Поэтому связь у них обрубается. Остаются они без связи", - приводит слова Рима Минобороны РФ.
Он добавил, что противник препятствует выводу мирного населения из города, бьет по ним FPV-дронами, минирует дороги и тропы - ВСУ пытаются прикрыться мирными жителями.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
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