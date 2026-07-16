ВСУ в Константиновке остались без связи и электричества, рассказал боец

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"Некоторые из них (военнослужащих ВСУ - ред.) еще не знают, потому что связи нет у них, что они уже в окружении. А кто знает, пытается выйти на Алексеево-Дружковку. Посылки им уже не поставляют или поставляют меньше. То бишь нету пауэрбанков, нет бензина, генератор уже не включишь, нет зарядки. Поэтому связь у них обрубается. Остаются они без связи", - приводит слова Рима Минобороны РФ.