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В Подмосковье наградили победителей регэтапа конкурса "Экспортер года" - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
14:33 16.07.2026
В Подмосковье наградили победителей регэтапа конкурса "Экспортер года"

В Московской области наградили победителей регэтапа конкурса "Экспортер года"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНаграда премии "Экспортер года"
Награда премии Экспортер года - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Награда премии "Экспортер года"
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Подмосковье наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Всего было подано 83 заявки, из которых 70 — от субъектов малого и среднего предпринимательства и 13 — от представителей крупного бизнеса. Победители регионального этапа смогут принять участие в федеральном конкурсе "Экспортер года".
Лучших определили в номинациях "Промышленность" и "Продукты питания", выбрав победителей среди МСП и крупных предприятий, "Строительные технологии и материалы для МСП", "Индустрия красоты МСП", а также в дополнительных номинациях, среди которых "Креативные индустрии", "Высокие технологии", "Женщина-экспортер года", "Новая география" и другие.
Торжественную церемонию открыл заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Жигарев. Он поздравил победителей и номинантов конкурса, рассказал о действующих мерах поддержки экспортеров в регионе и подвел итоги работы Московской области в сфере внешнеэкономической деятельности.
Также с приветственным словом к участникам обратилась исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щеголева.
Она отметила, что за каждым экспортным успехом стоят профессионализм, смелость в принятии решений и ежедневная работа команд предприятий.
Конкурс "Экспортер года" проводится посредством подачи заявок через цифровую платформу Российского экспортного центра, затем квалификационная комиссия присваивает баллы за предоставленные данные по деятельности в этой области за прошедший год.
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