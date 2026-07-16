В Подмосковье наградили победителей регэтапа конкурса "Экспортер года"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Подмосковье наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего было подано 83 заявки, из которых 70 — от субъектов малого и среднего предпринимательства и 13 — от представителей крупного бизнеса. Победители регионального этапа смогут принять участие в федеральном конкурсе "Экспортер года".

Лучших определили в номинациях "Промышленность" и "Продукты питания", выбрав победителей среди МСП и крупных предприятий, "Строительные технологии и материалы для МСП", "Индустрия красоты МСП", а также в дополнительных номинациях, среди которых "Креативные индустрии", "Высокие технологии", "Женщина-экспортер года", "Новая география" и другие.

Торжественную церемонию открыл заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Жигарев. Он поздравил победителей и номинантов конкурса, рассказал о действующих мерах поддержки экспортеров в регионе и подвел итоги работы Московской области в сфере внешнеэкономической деятельности.

Также с приветственным словом к участникам обратилась исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щеголева.

Она отметила, что за каждым экспортным успехом стоят профессионализм, смелость в принятии решений и ежедневная работа команд предприятий.