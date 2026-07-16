Врач предупредил, что будет, если не чистить кондиционер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кондиционер при отсутствии чистки может накапливать пыль и болезнетворные микроорганизмы.
- В кондиционерах может накапливаться легионелла — возбудитель тяжелого инфекционного заболевания легионеллеза.
- Фильтры кондиционера необходимо чистить в соответствии с рекомендациями производителя и проветривать помещение для повышения уровня циркуляции воздуха.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Кондиционер при отсутствии чистки может накапливать пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут стать источниками заболеваний, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по организации лабораторного дела Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев.
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"При длительной работе кондиционера может накапливаться пыль, содержащая в себе различные аллергены. В том числе в кондиционерах могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы - такие как легионелла, которая вызывает легионеллез - тяжелое инфекционное заболевание", - сказал врач.
Он отметил, что исследования на возбудителя легионеллеза проводится в лабораториях методом полимеразной цепной реакции. В лабораторных условиях из внутренних поверхностей кондиционеров в том числе могут высеваться различные виды грибов и аллергенов, содержащихся в пыли и приводящих к ухудшению самочувствия и заболеваниям.
Собеседник отметил, что фильтры кондиционера нужно чистить в соответствии с рекомендациями производителя. Также важно проветривать помещение для повышения уровня циркуляции воздуха.
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