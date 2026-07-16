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Колосков возмутился тем, что не смог посмотреть игру Франция – Испания - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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13:44 16.07.2026 (обновлено: 14:10 16.07.2026)
Колосков возмутился тем, что не смог посмотреть игру Франция – Испания

Колосков: был возмущен и обижен, что не посмотрел матч ЧМ Франция – Испания

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков был возмущен тем, что не смог посмотреть полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании.
  • Часть игр мундиаля были показаны через стриминговый сервис, а не по федеральному телеканалу.
  • Матч за третье место между сборными Англии и Франции также будет показан на интернет-платформе.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что был крайне возмущен тем фактом, что не смог посмотреть полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании из-за того, что часть игр мундиаля были показаны через стриминговый сервис, а не по федеральному телеканалу.
Большая часть матчей чемпионата мира транслируется по федеральному каналу, но есть встречи, которые доступны в прямом эфире исключительно через стриминговый сервис. В частности, на интернет-платформе будет показан матч за третье место, в котором встретятся сборные Англии и Франции. Финал между испанцами и французами покажут по федеральному каналу 19 июля.
"К сожалению, мне не удалось посмотреть полуфинальный матч Испания – Франция. Я подготовился, сел, помыл шею, сижу жду, а мне вместо футбола показывают наших специалистов. Оказалось, что перенесли показ матча на какую-то другую платформу. Там у меня ничего не получилось. Из-за этого я был крайне возмущен, удивлен и обижен, что так поступают с людьми наши телевизионщики. Ума не приложу, кому могла такая бредовая идея в голову прийти - вместо того, чтобы смотреть футбол, слушать комментаторов. Второй полуфинал мне уже удалось посмотреть, и я получил колоссальное удовольствие", - сказал Колосков.
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ФутболСпортФранцияИспанияАнглияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ЧМ по футболу 2026
 
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