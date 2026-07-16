Колосков возмутился тем, что не смог посмотреть игру Франция – Испания

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что был крайне возмущен тем фактом, что не смог посмотреть полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Франции и Испании из-за того, что часть игр мундиаля были показаны через стриминговый сервис, а не по федеральному телеканалу.

"К сожалению, мне не удалось посмотреть полуфинальный матч Испания – Франция. Я подготовился, сел, помыл шею, сижу жду, а мне вместо футбола показывают наших специалистов. Оказалось, что перенесли показ матча на какую-то другую платформу. Там у меня ничего не получилось. Из-за этого я был крайне возмущен, удивлен и обижен, что так поступают с людьми наши телевизионщики. Ума не приложу, кому могла такая бредовая идея в голову прийти - вместо того, чтобы смотреть футбол, слушать комментаторов. Второй полуфинал мне уже удалось посмотреть, и я получил колоссальное удовольствие", - сказал Колосков.