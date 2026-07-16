Кобзев вручил дипломы первым выпускникам программы "Герои Приангарья"

ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Участники первого потока региональной программы для ветеранов СВО "Герои Приангарья" завершили обучение, дипломы выпускникам вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области участники первого образовательного потока региональной программы "Герои Приангарья" для ветеранов специальной военной операции завершили обучение. Шестнадцатого июля выпускные аттестационные работы защитили 25 человек. Дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и БГУ им вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - говорится в сообщении.

В напутственном слове Кобзев отметил, что участники программы с честью и мужеством выполняли воинский долг в зоне СВО, защищали свободу и независимость Отечества, а обучение они прошли, чтобы продолжить служение Родине на гражданском поприще. Он отметил, что каждый проделал большой путь и показал, что герои умеют не только воевать, но и строить будущее, работая в команде на благо региона.

Выпускников программы также поздравили председатель законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, директор Высшей школы государственного управления президентской академии Олег Кондратенко, Герой Российской Федерации Сергей Степанов.

Обучение по программе "Герои Приангарья", напомнила пресс-служба, началось в июле 2025 года. Чтобы вступить в нее, участники СВО прошли несколько этапов отбора, также кандидаты получили экспертную оценку РАНХиГС: учитывались наличие государственных наград, воинского звания, управленческого опыта как в гражданской, так и в военной службе. Список участников утвердил общественный совет программы.

Всего в течение года состоялось четыре образовательных модуля, во время которых участники прослушали лекции, прошли практические занятия и тренинги на различные темы, в том числе основы государственной политики, должностные особенности государственной и муниципальной службы, экономическое развитие Иркутской области, цифровая трансформация и использование искусственного интеллекта в целях развития экономики, современные концепции и модели управления и многое другое.

В рамках обучения, уточнили в правительстве, участники посетили промышленные предприятия региона, встретились с мэрами территорий, обсудили развитие территорий с представителями ассоциации муниципальных образования региона. С первых дней обучения с участниками программы индивидуально работали опытные наставники.