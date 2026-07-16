Климатолог рассказала, когда Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, а затем начнет ослабевать в феврале — мае 2027 года.
- Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует классические признаки развития.
- Уже наблюдаются индикаторы, указывающие на то, что Эль-Ниньо сохранится до конца 2026 года.
ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. Нынешнее метеоявление Эль-Ниньо, вероятно, достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, а затем начнет ослабевать в феврале-мае 2027 года, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто.
"Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается", - подчеркнула доцент.
По словам климатолога, уже сейчас наблюдаются индикаторы, указывающие на то, что Эль-Ниньо сохранится до конца 2026 года. В частности, температура поверхности моря в тропической части Тихого океана уже выше ожидаемой, а по мере развития Эль-Ниньо она, как ожидается, продолжит расти.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других - более влажных условий и сильных осадков.