Климатолог рассказала, когда Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности

Краткий пересказ от РИА ИИ Эль-Ниньо достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, а затем начнет ослабевать в феврале — мае 2027 года.

Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует классические признаки развития.

Уже наблюдаются индикаторы, указывающие на то, что Эль-Ниньо сохранится до конца 2026 года.

ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. Нынешнее метеоявление Эль-Ниньо, вероятно, достигнет пика интенсивности в декабре 2026 года, а затем начнет ослабевать в феврале-мае 2027 года, рассказала РИА Новости австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC "Погода XXI века" и доцент университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто.

"Исторически Эль-Ниньо обычно достигает пика в конце года, в декабре, и затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии (с февраля по май). Нынешнее Эль-Ниньо демонстрирует достаточно классические признаки развития, что позволяет предположить, что оно, вероятно, будет развиваться, достигнет пика и ослабнет, как ожидается", - подчеркнула доцент.

По словам климатолога, уже сейчас наблюдаются индикаторы, указывающие на то, что Эль-Ниньо сохранится до конца 2026 года. В частности, температура поверхности моря в тропической части Тихого океана уже выше ожидаемой, а по мере развития Эль-Ниньо она, как ожидается, продолжит расти.