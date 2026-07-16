Рейтинг@Mail.ru
В Киеве возобновились митинги против отставки Федорова - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 16.07.2026 (обновлено: 22:40 16.07.2026)
В Киеве возобновились митинги против отставки Федорова

В Киеве и других городах Украины возобновились митинги против отставки Федорова

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митинги против отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова возобновились в Киеве и других городах.
  • Протестующие вышли на улицы с плакатами из упаковочного картона с лозунгами в поддержку Федорова и критикой главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На Украине возобновились митинги против отставки главы Минобороны Михаила Федорова, пишет "Страна.ua".
"В Киеве и ряде городов возобновились "картонные" митинги в поддержку уволенного министра обороны Федорова", — говорится в Telegram-канале издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
"Грандиозный удар". На Украине запаниковали из-за мятежа против Зеленского
Вчера, 15:28
"Страна.ua" также опубликовала фото из Киева: протестующие вышли на улицы с плакатами из упаковочного картона, с написанными лозунгами в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. "Активисты скандируют: "Сырский — прочь!" — уточняет издание.
Утром волна таких акций прошла по всей Украине: во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Запорожье.
На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Федоров провел на должности всего полгода. Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ и армией. Он добавил, что уволить следовало бы обоих, но признал, что сейчас сделать так не может.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Мендель выступила с тревожным предупреждением из-за поведения Зеленского
Вчера, 19:31
 
В миреУкраинаКиевМихаил ФедоровАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала