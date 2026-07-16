В Киеве возобновились митинги против отставки Федорова

"В Киеве и ряде городов возобновились "картонные" митинги в поддержку уволенного министра обороны Федорова", — говорится в Telegram-канале издания.

"Страна.ua" также опубликовала фото из Киева: протестующие вышли на улицы с плакатами из упаковочного картона, с написанными лозунгами в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. "Активисты скандируют: "Сырский — прочь!" — уточняет издание.