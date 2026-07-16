В Киеве возобновились митинги против отставки Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митинги против отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова возобновились в Киеве и других городах.
- Протестующие вышли на улицы с плакатами из упаковочного картона с лозунгами в поддержку Федорова и критикой главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На Украине возобновились митинги против отставки главы Минобороны Михаила Федорова, пишет "Страна.ua".
"В Киеве и ряде городов возобновились "картонные" митинги в поддержку уволенного министра обороны Федорова", — говорится в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" также опубликовала фото из Киева: протестующие вышли на улицы с плакатами из упаковочного картона, с написанными лозунгами в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. "Активисты скандируют: "Сырский — прочь!" — уточняет издание.
Утром волна таких акций прошла по всей Украине: во Львове, Полтаве, Луцке, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Кривом Роге и в подконтрольном ВСУ Запорожье.
На этой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая Федорова. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Федоров провел на должности всего полгода. Как писала "Украинская правда", на недавней встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский заявил о системном и нерешаемом конфликте министра с главкомом ВСУ и армией. Он добавил, что уволить следовало бы обоих, но признал, что сейчас сделать так не может.