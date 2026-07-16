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Региональный маткапитал разрешили тратить на покупку автоприцепа в Карелии - РИА Новости, 16.07.2026
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16:55 16.07.2026
Региональный маткапитал разрешили тратить на покупку автоприцепа в Карелии

Депутаты Карелии разрешили тратить региональный маткапитал на автоприцеп

© Фото : Пресс-служба Заксобрания КарелииРегиональный маткапитал разрешили тратить на покупку автоприцепа в Карелии
Региональный маткапитал разрешили тратить на покупку автоприцепа в Карелии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Пресс-служба Заксобрания Карелии
Региональный маткапитал разрешили тратить на покупку автоприцепа в Карелии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Карелии расширили направления использования регионального материнского капитала, теперь на эти средства многодетные семьи могут купить автомобильный прицеп, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Соответствующие изменения в региональный закон были внесены на заседании парламента в четверг.
Авторами инициативы выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель регионального парламента Элиссан Шандалович, вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник, депутаты Илья Раковский и Ирина Кузичева.
Шмаеник отметила, что на протяжении многих лет действия закона о региональном материнском капитале в него неоднократно вносились изменения. Многие из них появились благодаря обращениям жителей.
"Так, в законе появилась возможность расходовать средства регионального маткапитала на догазификацию, ремонт жилых помещений и приобретение стройматериалов. Совсем недавно принято решение, что региональный маткапитал можно тратить на образование детей, включая дополнительное – кружки и секции, о чем также говорили наши многодетные семьи", – напомнила Шмаеник.
Кроме того, на средства регионального материнского капитала можно приобрести отечественный автомобиль и сельскохозяйственную технику.
"Сейчас вместе с главой республики и депутатами вновь вносятся изменения, дающие возможность многодетным семьям расходовать эти средства на приобретение автомобильного прицепа", – подчеркнула депутат.
По ее словам, автоприцепы востребованы многодетными семьями республики, особенно в сельской местности, поэтому законопроект, позволяющий использовать региональный материнский капитал на их приобретение, также является ответом на запрос жителей.
"В мае к нам обратился житель пряжинского района, который хотел приобрести автоприцеп, но это не было предусмотрено законом. Мы оперативно отработали этот вопрос с Правительством республики, и теперь многодетные семьи Карелии получили такую возможность", – сказала вице-спикер Законодательного Собрания.
Приобретение автоприцепа дополнит существующие возможности использования регионального материнского капитала в Карелии, который предоставляется по нацпроекту "Семья" многодетным семьям. Его также можно направить на улучшение жилищных условий, ремонт жилого помещения, оплату детского сада, приобретение земельного участка и средств реабилитации для детей-инвалидов, покупку отечественных автомобилей или сельхозтехники, газификацию жилого дома. Также с 1 сентября прошлого года многодетные семьи республики могут оплачивать региональным маткапиталом образование детей до 23 лет, включая высшее, среднее специальное и дополнительное.
Региональный материнский капитал в Карелии составляет 105,5 тысячи рублей.
 
Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияСоциальные выплаты
 
 
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