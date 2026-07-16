В Подмосковье стало втрое больше камер для ИИ-контроля парковки на газонах

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. К ИИ-контролю парковки на газонах Московской области подключили в три раза больше камер системы "Безопасный регион", теперь из число составляет более 1,1 тысячи штук, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Наша задача — сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зеленые зоны оставались комфортными и ухоженными, поэтому мы продолжаем развивать ИИ-контроль парковки на газонах. За последнее время число камер "Безопасного региона", подключенных к проекту, увеличилось в три раза. Теперь их количество превышает 1,1 тысячи", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что это позволило повысить эффективность борьбы с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение.