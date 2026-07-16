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В Подмосковье стало втрое больше камер для ИИ-контроля парковки на газонах - РИА Новости, 16.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:41 16.07.2026
В Подмосковье стало втрое больше камер для ИИ-контроля парковки на газонах

В Подмосковье втрое увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. К ИИ-контролю парковки на газонах Московской области подключили в три раза больше камер системы "Безопасный регион", теперь из число составляет более 1,1 тысячи штук, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Наша задача — сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зеленые зоны оставались комфортными и ухоженными, поэтому мы продолжаем развивать ИИ-контроль парковки на газонах. За последнее время число камер "Безопасного региона", подключенных к проекту, увеличилось в три раза. Теперь их количество превышает 1,1 тысячи", — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что это позволило повысить эффективность борьбы с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение.
ИИ-контроль запаркованности газонов в Московской области заработал в 2025 году. Нейросеть фиксирует припаркованные на газоне автомобили, считывает их госномер и автоматически отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, владелец машины получает штраф.
 
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