Высокоскоростной интернет пришел в отдаленное село Хаилино на Камчатке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Хаилино Олюторского района появился доступ к высокоскоростному интернету после прокладки 90 километров оптоволокна от Тиличиков.
- В течение месяца в Хаилино начнется подключение абонентов, в первую очередь школ, больниц и госучреждений.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл – РИА Новости. Жители отдаленного села Хаилино Олюторского района получили доступ к высокоскоростному интернету благодаря завершению работ по прокладке 90 километров оптоволокна от Тиличиков, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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"Накануне завершили очередной сложный этап работы, проложив еще 90 километров волоконно-оптической линии связи от Тиличиков до Хаилино Олюторского района", — написал глава региона в канале на платформе "Макс".
В течение месяца в Хаилино начнется подключение абонентов. В первую очередь подключат школы, больницы и госучреждения, затем жилые дома и бизнес. Для жителей села это обеспечит надежную связь, доступ к госуслугам, дистанционному обучению и цифровым сервисам.
Как отметил губернатор, в этом году предстоит проложить линию по маршруту Тиличики – Каменское – Манилы протяженностью более 350 км — это обеспечит интернетом четыре северных поселения, где живут более 1,8 тысячи человек. Строительная бригада уже вышла на самый сложный участок Хаилино – Таловка. Проект реализуется совместно с компанией "ИнтерКамСервис".
В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Солодова провести быстрый интернет в северные районы полуострова. Исторический проект прокладки оптоволокна на север Камчатки стартовал в 2021 году. За четыре года проложили более 1,3 тысячи километров линий, связав скоростным интернетом отдаленные районы полуострова.