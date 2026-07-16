Высокоскоростной интернет пришел в отдаленное село Хаилино на Камчатке

В течение месяца в Хаилино начнется подключение абонентов. В первую очередь подключат школы, больницы и госучреждения, затем жилые дома и бизнес. Для жителей села это обеспечит надежную связь, доступ к госуслугам, дистанционному обучению и цифровым сервисам.

Как отметил губернатор, в этом году предстоит проложить линию по маршруту Тиличики – Каменское – Манилы протяженностью более 350 км — это обеспечит интернетом четыре северных поселения, где живут более 1,8 тысячи человек. Строительная бригада уже вышла на самый сложный участок Хаилино – Таловка. Проект реализуется совместно с компанией "ИнтерКамСервис".