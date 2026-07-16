В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю

КАЛИНИНГРАД, 16 июл – РИА Новости. Продавец в Калининграде во время ссоры с покупателем снял с него очки и распылил перцовый баллончик в лицо, продавец задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, покупатель стоял в очереди к кассе в одном из сетевых продовольственных магазинов. Из-за длительного ожидания он выразил недовольство в адрес персонала. Это послужило поводом для ссоры с 37-летним продавцом, который в ходе конфликта снял очки с покупателя и распылил ему в глаза содержимое перцового баллончика. В результате мужчина получил химический ожог обоих глаз.