В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как уточнил глава региона в канале на платформе "Макс", проезд невозможен от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителям рекомендовано не ездить в данном направлении и в его окрестности либо пользоваться объездными маршрутами.