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В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 16.07.2026
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06:26 16.07.2026 (обновлено: 07:08 16.07.2026)
В Ярославле перекрыли движение на выезде из города из-за атаки БПЛА

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
  • На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как уточнил глава региона в канале на платформе "Макс", проезд невозможен от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителям рекомендовано не ездить в данном направлении и в его окрестности либо пользоваться объездными маршрутами.
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