В Якутии оставили в силе приговор двум девушкам по делу об убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Якутске в 2025 году были найдены тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына.

Якутский городской суд приговорил двух девушек-подростков к лишению свободы на девять и восемь лет за убийство женщины и ее сына.

Верховный суд республики оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о непричастности одной из девушек к убийству.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приговор по уголовному делу об убийстве двумя девушками-подростками женщины и ее сына в Якутии оставлен в силе, они лишатся свободы на девять и восемь лет, сообщает прокуратура республики.

В октябре 2025 года в республиканском СК РФ сообщали, что в Якутске нашли тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Якутский городской суд в мае 2026 года назначил наказание девушке-подростку в виде лишения свободы на срок девять лет, ее подруге на срок восемь лет, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда более 9 миллионов рублей.

"Верховным судом республики с учетом позиции прокуратуры оставлен без изменения приговор в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые были осуждены по п. "а", "в" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору) к 9 и 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Доводы стороны защиты о непричастности одной из девушек к совершению убийства отклонены. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов республики в мае, девушки совершили преступление из-за семейных ссор. Одна из них не ладила с матерью и ревновала к младшему брату, а вторая решила поддержать подругу и согласилась участвовать в убийстве.