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В Якутии оставили в силе приговор двум девушкам по делу об убийстве - РИА Новости, 16.07.2026
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11:43 16.07.2026 (обновлено: 11:45 16.07.2026)
В Якутии оставили в силе приговор двум девушкам по делу об убийстве

В Якутии оставили в силе приговор по делу об убийстве женщины и ее сына

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Якутске в 2025 году были найдены тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына.
  • Якутский городской суд приговорил двух девушек-подростков к лишению свободы на девять и восемь лет за убийство женщины и ее сына.
  • Верховный суд республики оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о непричастности одной из девушек к убийству.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Приговор по уголовному делу об убийстве двумя девушками-подростками женщины и ее сына в Якутии оставлен в силе, они лишатся свободы на девять и восемь лет, сообщает прокуратура республики.
В октябре 2025 года в республиканском СК РФ сообщали, что в Якутске нашли тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Якутский городской суд в мае 2026 года назначил наказание девушке-подростку в виде лишения свободы на срок девять лет, ее подруге на срок восемь лет, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и взыскал в счет возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда более 9 миллионов рублей.
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"Верховным судом республики с учетом позиции прокуратуры оставлен без изменения приговор в отношении двух несовершеннолетних девушек, которые были осуждены по п. "а", "в" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору) к 9 и 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Доводы стороны защиты о непричастности одной из девушек к совершению убийства отклонены. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Как сообщала объединенная пресс-служба судов республики в мае, девушки совершили преступление из-за семейных ссор. Одна из них не ладила с матерью и ревновала к младшему брату, а вторая решила поддержать подругу и согласилась участвовать в убийстве.
Источник, близкий к следствию, рассказывал РИА Новости, что подозреваемой в убийстве является дочь известного в Якутии коммуниста, участника СВО Саввы Михайлова, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга, а убитые - это ее мать и родной брат.
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