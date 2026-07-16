Краткий пересказ от РИА ИИ
- Маттео Сальвини заявил, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей.
- Он отметил, что предыдущие 20 пакетов антироссийских санкций не возымели ожидаемого эффекта и ударили бумерангом по европейским экономикам.
- По словам Сальвини, страны Европы продолжают закупать нефть и газ из России, несмотря на разговоры о прекращении закупок.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она не пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.
"Брюссель собирается принять 21-й пакет антироссийских санкций. Зачем? Если предыдущие 20 не возымели того эффекта, на который рассчитывал Европейский союз. Россия не только не упала на колени, она возрождается", - сказал Сальвини в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa) в России.
Санкции против РФ, добавил он, "вообще возымели обратный эффект, они ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом - жизнь в странах континента дорожает по всем статьям".
Сальвини считает также, что разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны.
"Европа никогда не сможет обойтись без нефти и газа из России. Это подтверждает тот факт, что даже сейчас страны континента продолжают их закупать. Это по-прежнему делает и Франция, и Испания, и Греция, и Нидерланды и другие государства", - заключил он.
Как написала ранее Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций ЕС было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.