Европе не обойтись без нефти и газа из России, заявил вице-премьер Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ Маттео Сальвини заявил, что Европа не может обойтись без российских энергоносителей.

Он отметил, что предыдущие 20 пакетов антироссийских санкций не возымели ожидаемого эффекта и ударили бумерангом по европейским экономикам.

По словам Сальвини, страны Европы продолжают закупать нефть и газ из России, несмотря на разговоры о прекращении закупок.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европе не обойтись без российских энергоносителей, как бы она не пыталась сегодня громогласно представить обратное, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

"Брюссель собирается принять 21-й пакет антироссийских санкций. Зачем? Если предыдущие 20 не возымели того эффекта, на который рассчитывал Европейский союз. Россия не только не упала на колени, она возрождается", - сказал Сальвини в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa) в России.

Санкции против РФ, добавил он, "вообще возымели обратный эффект, они ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом - жизнь в странах континента дорожает по всем статьям".

Сальвини считает также, что разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны.

"Европа никогда не сможет обойтись без нефти и газа из России. Это подтверждает тот факт, что даже сейчас страны континента продолжают их закупать. Это по-прежнему делает и Франция, и Испания, и Греция, и Нидерланды и другие государства", - заключил он.

Как написала ранее Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций ЕС было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.