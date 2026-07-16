Италия вводит обязательную биометрию для заявителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Италии в России Almaviva вводит обязательную биометрию для заявителей из регионов с 20 июля.

Решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Визовый оператор Италии в России Almaviva с 20 июля вводит обязательную процедуру сдачи биометрических данных для заявителей из регионов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов", - говорится в сообщении АТОР.

Как отмечают российские туроператоры, на мнение которых ссылается ассоциация, данная мера связана с противодействием практике подачи документов не по месту фактического проживания. Речь идет о случаях, когда заявители используют фиктивные или измененные регистрации, чтобы подать документы в более удобных для себя городах.

Подчеркивается, что Италия не является первой страной Шенгенской зоны, внедрившей обязательную сдачу биометрии при каждом обращении. Ранее аналогичное требование ввела Испания. "Кроме того, похожая ситуация складывается и с получением шенгенских виз в Грецию: там, по словам участников рынка, тоже требуют сдавать отпечатки при каждой подаче", - добавили в АТОР.

В ассоциации уточнили, что нововведение в центрах Almaviva распространяется только на заявителей, которые самостоятельно записываются и подают документы напрямую. При этом официального подтверждения этой информации на сайте визового оператора на данный момент нет.

Также отмечается, что туроператоры не получали уведомлений ни от консульства, ни от визового центра.

Документы принимают в восьми городах: Москве, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.