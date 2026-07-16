Иранские СМИ сообщили о прилетах американских снарядов на юге страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские снаряды попали в район острова Кешм, в том числе в поселок Месен.
- Американские ракеты попали в район города Бендер-Аббас, но пострадавших или разрушений жилых домов или коммерческих объектов не было.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Иранские СМИ сообщили об американских обстрелов ряда районов на юге Ирана, в том числе острова Кешм и города Бендер-Аббас.
"В 18.10 (17.40 мск) были попадания американских снарядов по районе в области острова Кешм", - сообщило агентство Mehr.
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По данным гостелерадиокомпании Ирана, под удар попал поселок Месен на острове.
Агентство Fars сообщило о попаданиях американских ракет в районе города Бендер-Аббас, однако пострадавших или разрушений жилых домов или коммерческих объектов не было.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.