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Иранские СМИ сообщили о прилетах американских снарядов на юге страны - РИА Новости, 16.07.2026
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18:48 16.07.2026 (обновлено: 19:46 16.07.2026)
Иранские СМИ сообщили о прилетах американских снарядов на юге страны

Mehr: в районе острова Кешм и города Бендер-Аббас были попадания снарядов

© AP Photo / Vahid SalemiВид на село в Иране
Вид на село в Иране - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на село в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские снаряды попали в район острова Кешм, в том числе в поселок Месен.
  • Американские ракеты попали в район города Бендер-Аббас, но пострадавших или разрушений жилых домов или коммерческих объектов не было.
ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Иранские СМИ сообщили об американских обстрелов ряда районов на юге Ирана, в том числе острова Кешм и города Бендер-Аббас.
"В 18.10 (17.40 мск) были попадания американских снарядов по районе в области острова Кешм", - сообщило агентство Mehr.
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По данным гостелерадиокомпании Ирана, под удар попал поселок Месен на острове.
Агентство Fars сообщило о попаданиях американских ракет в районе города Бендер-Аббас, однако пострадавших или разрушений жилых домов или коммерческих объектов не было.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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