Иранские СМИ сообщили о прилетах американских снарядов на юге страны

ТЕГЕРАН, 16 июл - РИА Новости. Иранские СМИ сообщили об американских обстрелов ряда районов на юге Ирана, в том числе острова Кешм и города Бендер-Аббас.

Агентство Fars сообщило о попаданиях американских ракет в районе города Бендер-Аббас, однако пострадавших или разрушений жилых домов или коммерческих объектов не было.